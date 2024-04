San Giuliano Terme: presentata la lista civica 'Immagina'

Dieci parole chiave per una San Giuliano vitale e dinamica. La lista 'Immagina' che sostiene la candidatura di Matteo Cecchelli a sindaco, si è presentata con una iniziativa aperta che si è svolta ieri 13 aprile al ristorante da 'Sora Bruna' nel centro della cittadina termale.

Un incontro per mettere in fila idee e proposte, sintetizzate per temi, che connotano la lista civica, che si colloca all'interno della coalizione di centrosinistra, e per presentarsi ai cittadini e alla stampa. "Abbiamo sviluppato un lavoro di sintesi - spiegano i coordinatori di 'Immagina San Giuliano Terme - Insieme per Matteo Cecchelli sindaco' Valentina Foà e Marco Balatresi - che è andato a toccare temi che per noi sono fondamentali. Tra questi il rilancio del commercio e dei servizi, mobilità, un'attenzione per i giovani e la partecipazione, maggiore spinta su eventi e cultura".

"Poche cose chiare, all'interno, e questo lo vogliamo specificare, di un programma di coalizione che accomuna le quattro forze che sostengono Cecchelli. Ci siamo - concludono Foà e Balatresi - e siamo pronti a partire con una lista che mette assieme persone di varie età e che provengono da varie esperienze professionali, ma che vivono il territorio a 360 gradi. Dunque, da oggi, avviene lo start e saremo e staremo sul territorio".

Soddisfatto per la buona riuscita dell'iniziativa il candidato a sindaco Matteo Cecchelli, che ha partecipato alla conferenza stampa approfondendo, di fronte ad un pubblico numeroso, diversi punti programmatici.