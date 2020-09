Elezioni Regionali Toscana 2020: in corso gli scrutini

Le urne si sono chiuse oggi, 21 settembre, alle ore 15, per le votazioni utili ad eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana, insieme al Consiglio Regionale. Mentre proseguono le proiezioni che vedono in vantaggio il candidato di centrosinistra Eugenio Giani sulla candidata di centrodestra Susanna Ceccardi, la Regione Toscana sta diffondendo i primi dati dei seggi scrutinati.

Da verificare in Toscana ci sono 3.937 seggi. Le operazioni di scrutinio sono partite intorno alle 17.30. Alle ore 18 erano 234 i seggi scrutinati, con la coalizione di Giani al 47,29%, davanti alla Ceccardi ferma al 42,39%. Il Partito Democratico ha oltre 10 punti di vantaggio sulla Lega (34,86 contro 23,41%).

I nuovi dati delle ore 19.45, con coperti un terzo dei seggi complessivi, conferma i risultati emersi in precedenza. Sono stati scrutinati 1150 seggi per il candidato presidente, 1.036 su 3.937 per le liste. Giani si attesta su un solido 48,2%, Susanna Ceccardi al 40,85%. Pd al 34,95%, Lega al 21,76%.