Ilaria Boggi eletta tra i delegati toscani della Lega per il Congresso federale

Si è svolto a Firenze lo scorso sabato il congresso della Lega Toscana, dove oltre al nuovo segretario regionale ed ai membri del direttivo, sono stati eletti i delegati della Lega Toscana al congresso federale del carroccio. Su 79 candidati da tutta la Regione, la giovane Ilaria Boggi è risultata la terza più votata ed entra di diritto a far parte dei delegati toscani che dovranno eleggere il Segretario federale del partito in un prossimo congresso.

Ilaria Boggi è coordinatore provinciale del movimento giovanile di Pisa e vicecoordinatore Lega Giovani Toscana. Dopo essere stata eletta a 24 anni come consigliere comunale a San Giuliano Terme e nel 2020 con più di 2550 preferenze personali aver corso per le regionali a sostegno di Susanna Ceccardi. da sabato rappresenterà la Toscana al congresso Federale. "Per tutti i partiti i momenti di democrazia interna sono importanti e molto sentitii - afferma Ilaria - e da militante, posso dire che sabato è stato un momento davvero emozionante".

A chiedere a Boggi di candidarsi a delegata è stato il coordinatore Regionale dei giovani, Filippo Frugoli: "Ho chiesto ad alcuni giovani toscani di candidarsi a delegati per poter sostenere ed eleggere Matteo Salvini in un futuro congresso federale, Ilaria ha sempre lavorato con impegno, capacità e sostegno al nostro leader Salvini, si meritava di poter partecipare anche a questa importante esperienza".

Ilaria Boggi commenta: "Vivo la politica con spirito di servizio alla causa, che per me è rappresentata dal migliorare la realtà che ci circonda e che viviamo. Quando il coordinatore regionale del movimento giovanile mi ha chiesto di candidarmi ho accettato di mettermi in gioco e di pesarmi alla conta dei voti. Devo dire grazie ad ogni singolo militante che ha scritto il mio nome sulla scheda. E grazie ovviamente a Filippo per aver creduto in me. Rappresentare la Toscana al prossimo congresso federale insieme agli altri delegati, sarà per me un onore".