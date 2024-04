"I cittadini chiedono aiuto per la pericolosità dell'attraversamento di via Emilia"

"Raggiungere la fermata del bus è un'impresa per chi abita in via del Fosso Vecchio a Ospedaletto. Attraversare l'Emilia nei pressi del magazzino edile Dolcetti è infatti pericolosissimo e, non a caso, i residenti hanno da tempo fatto richiesta di predisporre l'attraversamento su via Gronchi con l'installazione di un semaforo a chiamata per immettersi sulla pista pedociclopedonale, ma senza successo". Lo dichiarano i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, che hanno presentato un question time urgente in Consiglio comunale per dare voce a questa richiesta degli abitanti della zona.

"I residenti - proseguono i consiglieri - hanno anche chiesto, in alternativa, che venga ripristinata la fermata nel sito precedente, all'ingresso dell'area Expo, garantendo comunque un attraversamento in sicurezza dell'Emilia con un semaforo. A tutto questo va aggiunto che, in quel tratto, le strisce pedonali esistenti sono svanite da tempo e non sono mai state ripristinate. Pensiamo che l'utilizzo dei mezzi pubblici debba essere garantito e incentivato e che raggiungerli non si debba trasformare in un'impresa pericolosa, che potrebbe scoraggiare gli utenti e non garantire a chi vive a Ospedaletto un pieno diritto alla fruizione e all'accessibilità delle fermate. Riteniamo l'incolumità dei pedoni una questione urgentissima e, per questo, abbiamo presentato un question time urgente, chiedendo al sindaco e alla giunta cosa intendano finalmente fare", concludono Martinelli, Gionfriddo e Lacroce.