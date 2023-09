Un'interrogazione urgente è stata presentata da Terricciola SiCura per Piazza del Popolo e via Volterrana, a Selvatelle. Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Filippo Fiorentini parlando di degrado riscontrato, a seguito di sopralluoghi svolti sul territorio. "Già nei mesi e anni precedenti - scrivono in una nota - avevamo sollevato il problema relativo alle condizioni di degrado e incuria che riguardano questi luoghi. Oggi siamo costretti a denunciare di nuovo una situazione inaccettabile: infatti sporcizia e rifiuti sono presenti in Piazza del Popolo mentre nei marciapiedi di via Volterrana le fioriere sono abbandonate, con la sola presenza di piante secche e di rifiuti".

"Tali criticità - affermano - compromettono seriamente il decoro urbano. Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione con richiesta di risposta urgente. Al Sindaco chiediamo: come si intende agire e in quali tempi per garantire la pulizia di Piazza del Popolo e la pulizia delle fioriere poste sui marciapiedi in via Volterrana e la manutenzione delle stesse con la piantumazione di piante?".