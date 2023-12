Cimitero della Propositura: Uniti per Calci chiede all'amministrazione interventi incisivi

Il gruppo consiliare di minoranza Uniti per Calci interviene sulle condizioni del Cimitero della Propositura, segnalando una serie di criticità che non sarebbero state risolte dall'amministrazione nonostante la loro cronica presenza. "Il Cimitero della Propositura da anni è vessato da incuria, furti e degrado" denuncia Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci.

"Si potrebbero riassumere in queste tre parole le vicende che, ormai da tanto tempo, hanno riguardato il principale cimitero di Calci. A questo si aggiunge che alcune opere di investimento che lo interessano non sono state realizzate, in quanto oggetto della richiesta di revisione del piano economico finanziario presentata dal concessionario nel 2020. Questo quanto è emerso nell’ultimo Consiglio Comunale, a seguito della nostra interrogazione con la quale chiedevamo appunto notizie sugli esiti della revisione richiesta tre anni fa. Altro che esiti".

L’amministrazione ha spiegato che la procedura non è ancora iniziata, e il sindaco Ghimenti ha anche comunicato che il concessionario sembra pronto a presentare la proposta di revisione, la quale dovrà poi essere valutata dal professionista appositamente incaricato dal Comune.

Sbrana continua: "Questo sembrerebbe accadere, il condizionale mai come adesso è obbligatorio, dopo ben tre anni. Di fronte alla notizia siamo rimasti a dir poco allibiti: è infatti assolutamente inaccettabile che l’amministrazione sia rimasta ad attendere i tempi di chi gestisce il cimitero. E altrettanto inaccettabile è stato sentire il sindaco affermare che alla gara ha partecipato solo l’impresa che sta attualmente gestendo il servizio, e ciò toglie forza alle azioni dell’amministrazione, perché non vi è una seconda impresa a cui 'scalare' per portare avanti le previsioni. Siamo di fronte all’ennesima conferma della totale mancanza di iniziativa e attenzione per il Cimitero della Propositura, come abbiamo più volte denunciato, non limitandoci alle mere chiacchiere".

Uniti per Calci ha infatti proceduto a interrogazioni, a sopralluoghi, a richieste di accesso agli atti e di intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati nel piazzale, a mozioni con cui ha sollecitato l’amministrazione a controllare e vigilare che la manutenzione fosse adeguata al luogo e in linea col contratto di affidamento. Da ultimo, la mozione con cui ha chiesto l'installazione di sistemi di videosorveglianza contro l’ignobile fenomeno dei furti.

“Come se non bastasse, nel corso dello scorso Consiglio Comunale, a seguito della nostra interrogazione, è emerso anche che alcune manutenzioni, come la ripresa dei margini dei quadrati delle tombe (rimasti scoperti dopo che sono state eliminate le siepi), potrebbero essere di competenza del Comune. Potrebbero o sono? E, qualora lo fossero, a nessuno è venuto in mente di verificare ed eventualmente programmare questi lavori? Dopo aver espresso la nostra insoddisfazione per le risposte ricevute, abbiamo chiesto all'amministrazione interventi incisivi ma, al momento, oltre all'incuria e alla solita betoniera abbandonata tra le tombe, restano tanti interrogativi, e soprattutto l’amarezza di vedere un luogo così sacro privo della giusta attenzione e cura da parte di chi amministra il territorio".