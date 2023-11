"Incuria, sciatteria, degrado e poco rispetto per il luogo in cui riposano i nostri cari: il cimitero della Propositura continua a versare in condizioni inaccettabili". A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Uniti per Calci che, nei giorni scorsi, sono tornati a fare un sopralluogo per verificare la situazione.

"Si tratta, a dire il vero, dell’ennesima azione di monitoraggio, perché questo luogo, da ormai troppo tempo, non ha pace - incalzano - trascorrono gli anni, ma la situazione non cambia: il degrado e la trascuratezza continuano a essere i protagonisti sia nella parte vecchia sia in quella nuova. In quest’ultima area non si può fare a meno di rilevare la presenza, nel campo comune, di fango e poltiglia, attraverso la quale le famiglie dei defunti devono passare".

Uniti per Calci prosegue: "Non solo è faticoso portare un fiore alla tomba dei propri defunti, ma risulta difficoltoso anche il passaggio laterale, a causa delle transenne e del materiale di ferro. Per non parlare poi dei marmi abbandonati nel corridoio, della fontanella che perde acqua, dei teli verdi strappati dalla rete di recinzione, della vista che si apre su cumuli di macerie, teli e bancali abbandonati nell'erba. Un vero e proprio disastro, che fa pari con la parte vecchia dello stesso cimitero: scalini rotti, una betoniera abbandonata nel viale fra le sepolture, pavimentazione da montare, nonché le basi dei quadrati delle tombe con la terra scavata".

Va indietro nel tempo Uniti per Calci: "Due anni fa abbiamo presentato una mozione ad hoc, approvata in consiglio comunale, con la quale impegnavamo sindaco, giunta e uffici a controllare e vigilare, affinché la manutenzione di questo luogo fosse adeguata e in linea col contratto di affidamento della gestione. Non solo niente è cambiato, ma ciò che ci ha lasciato ancor più sconcertati riguarda le modalità con le quali il Comune effettua i controlli per verificare la rispondenza dei servizi al disciplinare di gestione. Abbiamo infatti appreso che nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 22 settembre 2023, data della nostra richiesta, non esistono verbali relativi alle visite e alle ispezioni al Cimitero. Il Comune ci ha comunicato di aver fatto visite periodiche e di aver affrontato e risolto per le vie brevi le criticità gestionali che si erano verificate. Alla luce di questo abbiamo deciso di tornare a fare un sopralluogo e, dopo aver letto che i problemi rilevati erano stati risolti, pensavamo di vedere un cimitero curato. Invece, ci siamo trovati di fronte, per l’ennesima volta, a una situazione inaccettabile, che non trova rimedio da parte di questa amministrazione".