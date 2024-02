L'hair stylist pisano Alessandro Siri conquista Sanremo

C'era anche un pezzetto di Pisa alla 74ª edizione del Festival di Sanremo. Alessandro Siri, noto hair stylist pisano, ha portato a casa dalla 'città dei fiori' un bellissimo riconoscimento: le Forbici d’oro per aver ideato e sviluppato il metodo Vertical 3D. Risultato: sofisticate sfumature come soltanto il sole riesce a fare.

Il successo di Alessandro non è passato inosservato nemmeno agli occhi di Novella 2000, che ha dedicato due intere pagine al talento e al carisma di questo professionista.

Con il prestigioso riconoscimento e il sostegno del pubblico, Alessandro Siri continua ad ispirare e a conquistare, confermando il suo talento e la sua dedizione all'arte dell'acconciatura.