Almanacco | Venerdì 16 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 16 febbraio è il 47º giorno del calendario gregoriano. Mancano 318 giorni alla fine dell'anno (319 negli anni bisestili).

Santo del giorno: Sant'Archinrico di Montmajour, abate.

Proverbio di febbraio

Se ci le mosche in febbraio, bisogna scaldarsi le orecchie a marzo.

Accadde oggi

1907 - Muore il poeta italiano e Premio Nobel per la Letteratura Giosuè Carducci.

1923 - Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon, toglie i sigilli alla camera funeraria del faraone.

1937 - Wallace Carothers ottiene il brevetto per il nylon.

1952 - L'abetonese Zeno Colò conquista la medaglia d'oro per la discesa libera ai VI Giochi olimpici invernali.

1959 - Fidel Castro diventa premier di Cuba dopo il rovesciamento del presidente Fulgencio Batista avvenuto il 1º gennaio.

1976 - Iniziano le trasmissioni di Radio 105.

1990 - Muore l'artista statunitense Keith Haring.

1991 - Prima guerra del Golfo: aerei da guerra statunitensi e britannici bombardano la periferia di Baghdad, causando la morte di 3 civili e il ferimento di altri 11.

2005 - In Italia entra in vigore il Trattato di Kyoto, con l'obiettivo di ridurre le quote di emissione dell'CO2 del 6,5% rispetto al 1990 entro il 2010. A fine 2003, queste erano aumentate del 7%.

Compleanni

Claudio Amendola - Attore italiano (1963)

Federico Bernardeschi - Calciatore italiano, campione d'Europa con la nazionale azzurra nel 2021 (1994)

John McEnroe - Campione di tennis statunitense (1959)

Valentino Rossi - Campione di motociclismo italiano (1979)