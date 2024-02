Dal Portogallo a Pisa: giornalisti e influencer in tour

Una grande soddisfazione per il Royal Victoria Hotel di Pisa che è stato una tappa fondamentale nel recente tour promozionale della Toscana, un'iniziativa organizzata in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e la compagnia aerea EasyJet per celebrare l'apertura del volo Pisa - Porto.

Il tour ha visto la partecipazione di un gruppo selezionato di giornalisti, influencer e rappresentanti dei media, compreso un rappresentante di TV locale, tutti scelti con cura dall'agenzia EasyJet per la loro rilevanza nel settore turistico e mediatico.

Tra i partecipanti figurano:

- MAGG: Rivista digitale portoghese che spazia dalla cultura all'intrattenimento, dallo stile di vita alla salute.

- VouSair.pt: Pubblicazione online dedicata ai viaggi, offre consigli utili per l'organizzazione di viaggi di piacere o di lavoro.

- Público (Fugas): Importante quotidiano portoghese con una sezione specializzata in viaggi, gastronomia e tempo libero.

- Sábado e CMTV: Rispettivamente una rivista settimanale di informazione generale e un canale TV portoghese, entrambi parte del gruppo Cofina.

- Influencers: La coppia Pablo e Mary, conosciuti sui social e attraverso il loro blog per le avventure condivise.

Durante il tour, il gruppo ha avuto l'opportunità di esplorare le meraviglie di Pisa, con il Royal Victoria Hotel che ha offerto una base ideale per scoprire le bellezze della città e della regione Toscana.

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Toscana Promozione Turistica, EasyJet e a tutti i partecipanti per aver reso possibile questo evento di successo e per aver contribuito a promuovere le bellezze della Toscana a un pubblico internazionale” dichiarano Nicola e Maurizio Piegaja, proprietari del Royal Victoria Hotel.