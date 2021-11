Migliori caffè d'Italia, nella guida 2021 due bar di Pisa: le caffetterie premiate

Ci sono anche due locali di Pisa nella guida 2021 sui migliori caffè d'Italia , una sorta di Gambero Rosso delle caffetterie ideata da Leonardo Santetti nel 2017 e sponsorizzata dalla Mumac Academy, l'Accademia del Caffè del Gruppo Cimbal. Ad essere inseriti nella The Italian Speciality Coffee Guide il Caffè dei Cavalieri di via Corsica ed il Filter coofee Lab di via Santa Maria, premiati grazie alla qualità dei prodotti da loro offerti.

In formato cartaceo ed ebook, nonché disponibile sugli smartphone con apposita App, la guida propone una mappatura delle migliori caffetterie di qualità del Paese e delle piccole torrefazioni. Se a proposito delle torrefazioni la guida presenta soltanto un elenco, a ogni caffetteria sono invece dedicate due pagine con le coordinate del locale, i caffè offerti, la macchina espresso ei macinacaffè utilizzati, i tipi di estrazioni che si possono richiedere, una mappa e la foto del locale.