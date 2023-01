La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

Riprendono i campionati nel 2023. Ha pesato la pausa natalizia? Nel Calcio a 5 nel Girone A Enrico Team si prende il primo posto con 25 punti a scapito degli Old Star, Punto Radio è secondo con il miglior attacco 75 reti. Nel Girone B il Nodica Imputte ha sconfitto il Bokkia, primo in classifica, ed è secondo a 22 punti. Nel Girone C Atletico Valgraziosa arriva a tre cifre (101 reti realizzate) con Bonanni (33 reti) e Togneri (28). per gli over 35 si evidenzia l’Asciano con 16 punti e La Scepre con la migliore differenza reti grazie anche al portiere Riccardo Cateni (6 segnalazioni) e agli attaccanti Carignani e De Vincentis. Nel Calcio a 7 nel Girone A Atletico Mongino sempre più solo a 27 punti e un Aufiero Matteo con 16 gol realizzati (Pugnanese) Nel Girone B la Sampsbornia (che guida la classifica con 24 punti) si evidenzia per il 12 a 0 imposto ai Servidibacco e non si smentisce Nico Pulga con 17 reti (Atletico BLM). Anche Alessio Del Sarto ASD Vecchiano nel girone C è primo con le sue 16 reti mentre al vertice non hanno rivali i VIP a 27 punti. Negli Over 40 Corte Tre Colli e Lixfatti sono a punteggio pieno solo vittorie e colpiscono i 69 gol realizzati da Real Colle TMT complice Bozzi 26 reti e Cionini 12. Nel Padel si esalta per le sole vittorie il Pisa Team a 21 punti.

CALCIOA 5



Girone A del lunedì. 16 gennaio (11° giornata). Ai Mortellini il 13 porta fortuna a Enrico Team perché 13 reti ne ha realizzate sui Leoni di San Marco (13 a 4) mentre gli Old Star sono entrati 13 volte nella porta del Team Chiappetto (13 a 6); La Scepre ha messo in ombra Gli Scappati di casa (10 a 7). A Oratoio il Local Only Tirrenia aspira all’alta classifica vincendo 7 a 5 contro il Wombat United. Al Five to five Punto Radio in una combattuta partita ha la meglio per 9 a 7 su Aquila Nera mentre a I Passi gli basta una rete in più su Bargigroup (3 a 2). Ad Asciano basso partita molto combattuta fra Cenaia e Costa Rica che si portava sul 4 a 0. Risveglio del Cenaia che andava addirittura in vantaggio 5 a 4. Negli ultimi miuti il Costa Rica trovava il pareggio. In classifica fanno risalto le 84 reti realizzate da Punto Radio con la migliore differenza reti (46), è secondo in classifica a 27 punti che condivide con Old Star, Al vertice con 28 punti Enrico Team. A 23 troviamo La Scepre e con 22 punti Locals Only Tirrenia. Fra i marcatori, nonostante la bassa classifica di Aquila Nera si evidenziano i 32 gol di Durmishi Azem, mentre a 27 c’è Gaffino Francesco di Enrico Team, Mazzotta (Old Star) ha tirato 26 volte in porta e Novelli (L.O. Tirrenia) ne ha realizzate 23. Fra i portieri 8 segnalazioni fra simpatia e merito a Carnigiani (Bargigroup), con 7 Baroni (L.O. Tirrenia), Di Prete (Enrico Team) e Tognarelli (La Scepre).



Girone B del martedì. 17 gennaio (11° giornata). A Metato il New Team si sbarazza per 13 a 4 del San Martino Ulmiano e anche il Birrareal impone 9 reti a Sailpost che ne fa 2. Al Five to five di Asciano finalmente il ruggito dei Leoni di San Marco che in un susseguirsi di gol hanno avuto la meglio sul Molina per 10 a 8. Ai Mortellini si sono divisi la posta con 5 reti a testa Morka Pisa e Real Colizzati mentre il Bokkia per 3 a 2 supera il Casino dei Nobili. A Oratoio Casain24ore.it si mangia per 7 a 5 il PatatinaiKos mentre Scarpellini Edilizia fa lo sgambetto a Nodica Imputte per 5 a 1. In classifica il BoKKia ancora in testa con 27 punti, sul collo Casain24ore.it a 26. A 22 punti Sail Post e Nodica Imputte fermato da Scarpellini Edilizia a 21. Fra i marcatori in testa Bozzi Francesco con 33 reti stridente con i gol subiti dalla sua squadra il San Martino ben 105 che evidenziano una difesa a maglie larghe e fanno scalpore le reti subite dalle ultime due squadre, il Molina con 97 reti, i Leoni di San marco con 92. A 28 gol Samuel De Marco (Birrareal). Fra i portieri con 7 segnalazioni Di Donato (Morka Pisa) e Martinelli del Birrareal.



Girone C del giovedì. 19 gennaio (11° giornata). A Pisanello il Wlf soccombe al Planasia per 4 a 7. Nell’incontro al vertice di Calci dove l’Atletico Valgraziosa ha vinto sul Reedha per 4 a 2; ci ha guadagnato lo Zambra che ha battutoThe Butcher per 5 a 3 (sul 4 a 2 una parata del portiere Botrini su rigore) agganciando a 24 punti il Reedha; nell’altra partita Al Five to five di Asciano, Ema Safety solution ha vinto 6 a 3 su Bar Sport. A Oratoio Sbuccia patate 5 a 3 su Qdc. A Cep Turris il Nepi Bar insacca sei reti nella porta del Birrareal che ne fa 2. Ai Mortellini il Kukes si sbarazza per 6 a 2 di Rinascita. In classifica l’Atletico Valgraziosa a 31 punti tutte vittorie e un solo pareggio e tiene lontane Zambra e Reedha a 24 punti. A 23 punti Nepi Bar. Fra i marcatori i gemelli del gol del Valgraziosa Alessio Bonanni (34 reti) e Matteo Togneri (29). Con 26 gol Morganti del Reedha e Naseddu (Kukes). Fra i portieri con 8 segnalazioni Martinelli del Birrareal e Pagni del Bar sport.



Over 35 Top Six (7° giornata). Al Five to Five ilcalcettomeritarispetto viene sconfitto da Afm Asciano per 3 a 6. A Pisanello Birrarealover35 e Circolo il Tranviere si accontentano del pareggio (4 a 4 ). A Oratoio La Scepre senza problemi sulla Vecchia Guardia vince per 8 a 3. In classifica in testa Asciano con 6 vittorie e un pareggio a 19 punti mentre La Scepre è a 18 punti. Fra i portieri con 15 reti Lombardo (Asciano) e Papaccio Circolo il Tranviere, 14 gol per De Vicencentis (La Scepre).

CALCIO A 7



Girone A del lunedì. 16 gennaio (11° giornata). Clamoroso a Calci, La Pugnanese stravince 5 a 2 su Atletico Muggino in testa alla classifica. A Oratoio lo Zambra di misura su Sant’Ermete (2 a 1) mentre la Popolare CEP senza problemi vince sul Porta a Piagge 6 a 2. A Limiti (Pontasserchio), Atletico Madrink con punteggio tennistico 6 a 1 hanno la meglio su Valgraziosa. Al Pierin del Vaga La Compagnia degli Arancini per un gol vince su ARCI Casciavola (5 a 4). Ai Mortellini in Coltano AC Avane senza problemi su GS Alberone per 4 a 2. In classifica Avane, Madrink e PopolareCEP rosicchiano 3 punti (25) all’Atletico Moggino che resta a 27 sconfitto dalla Pugnanese che meritatamente va a 22 punti. Fra i marcatori Piletti (A, Moggino) con 21 reti, Aufiero con 19, Contini (A Madrink) a 16 reti e Santi (CEP) a 15. Fra i portieri 10 segnalazioni per simpatia e merito a Magnozzi della Compagnia degli Arancini, con 5 Gaudioso (Porta a Piagge) e Giorgi (Santermete City).



Girone B del martedì. 17 gennaio (10° giornata). ASD Pontasserchio non approfitta del campo casalingo al Don Valerio Cei e si deve accontentare del pareggio con Unipi FC (4 a 4) mentre sempre a Limiti Atletico BLM spara a raffica 11 reti contro Atletico Servidibacco. A Oratoio il Sampsbornia gli basta una rete contro Atletico Ricci mentre il Pro Secco si impone per 4 a 2 su ASD Longobarda. Ai Mortellini Twenty Peroni ha la meglio per 4 a 3 su Quelli del Circolino. In classifica Sampsbornia in testa a 27 punti, a 25 troviamo Atletico BLM e a 24 punti si colloca il Pro Secco. Fra i marcatori Pulga (Atletico BLM) con 20 reti, 15 ne ha realizzate Matteoni (Pro Secco), Bonocore del Sampsbornia e Scala (Pro Secco) sono a 12 reti. Fra i portieri si distingue con 7 segnalazioni Luciano Pili (Unipi), con 5 Calogero dei Servidibacco e Ivanas (Asd Longolombarda).



Girone C del mercoledì. 18 gennaio (11° giornata). A Oratoio punteggio da rugby per La Scepre che rifila 19 reti al Darby Davils che non ne fa nemmeno 1 mentre il Rayo Pellicano 6 a 2 su TU MA. Al Don Valerio Cei Il City Surf vince 5 a 4 sui Celestini. Ai Mortellini i Vip senza problemi sul Visignano (6 a 2). A Calci i Totani si impongono 2 a 1 su Atletico Piazzetta mentre un passo falso per ASD Vecchiano che perde 2 a 3 contro il Calcesana. In classifica i VIP in testa a 30 punti e tengono a distanza di 10 punti Atletico Piazzetta e US Calcesana. Fra i marcatori si evidenzia Matteo Landi con 19 reti mentre Del Sarto è fermo a 16, con 14 gol Pulga dei Vip, con 13 Gesi dei Celestini. Fra i portieri si segnala Tozzi con 7 preferenze del Vecchiano, con 6 Mencaraglia di TU MA, con 4 segnalazioni Calafà (City Surf), Giussani dei Celestini e Moschini (Calcesana).



Girone Over 40. (8° giornata). A Pontasserchio Il Real Colle TMT asfalta 9 a 1 Edil ATL Riglione. l’altra partita di Limiti non è stata giocata in quanto AC Bianchi non si è presentato per cui presumibilmente sarà registrato il 3 a 0 a tavolino a favore di Tuning Over 40. A Oratoio Planet Immobiliare si impone 3 a 1 su Bar Capatosta; Scontro al vertice con La Corte tre Colli che fa Poker con Lixfatti (4 a 1). Ai Mortellini è pari fra Dlf Pisa e Santermete (3 a 3) mentre Informamentis ha la meglio su ASD 46° (4 a 3). Al Cep Pierin del Vaga il Vecchio Gagno è sconfitto 5 a 3 dal Real 2002. In classifica La Corte Tre Colli a punteggio pieno a 30 (solo vittorie) che si distacca da Lixfatti che lascia a 27; Real Colle TMT è a 23 punti e Planet Immobiliare è a 22 punti. Fra i marcatori spicca Francesco Bozzi con 30 reti (Real Colle TMT) poi si passa ai 14 di Nikolli del Santermete, Perioni (Real 2002 ) e Salcioli (Dlf Pisa). Per i portieri segnalati per merito e simpatia troviamo con 8 preferenze Canigiani (Planet Immobiliare), con 6 Ferrari (Dlf Pisa), con 5 segnalazioni Venturini Bar Capatosta.



PADEL

Girone Wimbledon. Al Padel club Asciano Il Puma Team sovrasta la Stella Rossa per 2 a 0 lasciandole solamente un gioco e anche Microclima lascia a 0 giochi Aston Birra (2 a 0). A Ospedaletto interessante incontro aperto ad ogni risultato. Nel primo set Spadel Men fatica a vincere 7 a 6 su Pantere nere che reagiscono vincendo 6 a 2 il secondo set. Nel terzo Spadel men chiude i conti sul 6 a 2. Al Cep Pisa Team nel primo set lascia a 0 lo SharK che reagisce sul secondo vincendolo 6 a 4. Nel terzo decisivo set Pisa Team chiude sul 6 a 1.Birbantelli vs Faicometipadel non è stata giocata. Ancora al Padel Hero il Bagno Imperiale vince 2 a 0 su 2Erre, parziali (6-4, 6-2). In classifica Pisa team a punteggio pieno a 24 lasciando agli avversari solamente 3 set. A 18 punti re squadre: Beerbantelli con una partita in meno, Spadel Man e Puma Team.