Campionato di Striscio: servono gli spareggi per stabilire chi giocherà i playoff

Massimo equilibrio fino alla fine del campionato di striscio a squadre organizzato dal Circolo Bar Gigi di San Prospero (affiliato alla Federazione Italiana Bocce). Sono serviti infatti gli spareggi per decidere le prime quattro classificate, che si giocheranno nelle prossime settimane la vittoria finale. La Bocciofila Cenaiese e il Circolo Arci Cenaia hanno chiuso a pari punti in testa alla classifica del campionato regolare: il derby spareggio che si è disputato presso il pallaio del Circolo Arci ha visto la vittoria per 12 a 9 della Bocciofila Cenaiese che conquista così il primo posto. La formazione del capitano Biagi e composta da Antonelli, Bolognesi, Doveri, Landi, Nesti e Turini ora accede direttamente alla finalissima dei play off, che assegnerà il titolo per la stagione 2021/22.

Si è disputato inoltre lo spareggio a tre, presso il Bar Gigi, per stabilire la terza, la quarta e la quinta classificata tra le seguenti squadre: Palazzone Guasticce, Bowling Soccer Westar di Montecalvoli e il Quinta strada Vico. Nella prima sfida il quartetto di Montecalvoli fa sua la gara contro il Guasticce per 10 a 9. La seconda gara vede però prevalere il Quinta strada Vico per 10-3 contro La Perla. Nella terza gara il team di Vicopisano batte per 10 a 5 il Guasticce e conquista con merito la terza posizione nella classifica assoluta. L'ultimo posto disponibile per l'accesso i play off è preso dal Bowling Soccer Westar di Montecalvoli. Rimane fuori, conquistando il quinto posto generale, la squadra del Palazzone Guasticce.

Ora, la prima sfida dei play off vedrà di fronte la squadra del Montecalvoli contro il Quinta Strada Vico, in un derby (entrambe giocano le partite casalinghe nel pallaio di Montecalvoli) con gara in andata e ritorno, favorendo, a parità di punteggio, chi è arrivato davanti nella classifica. La vincente di questa sfida incontrerà in semifinale l'Arci Cenaia, mentre la Bocciofila Cenaiese si prepara al gran finale. Chiude al sesto posto finale, dopo una bella prima parte di campionato, l'Alimentari Bar Sport Cenaia; settimo posto per i 'padroni' di casa, la squadra del Bar Gigi di San Prospero, mentre in fondo alla classifica c’è il Pisa Bocce, fanalino di coda, ma con la 'positiva' caratteristica di aver schierato per la prima volta una donna nel campionato di striscio (Elisabetta Majoli). Questa la classifica finale, tenendo conto degli spareggi:

1) Bocciofila Cenaiese 18 punti

2) Circolo Arci Cenaia 18

3) QuintaStradaVico 17

4) Bowling Soccer Westar (La Perla) 17

5) Palazzone Guasticce 17

6) Alimentari Bar Sport Cenaia 15

7) Bar Gigi 9

8) Pisa Bocce 1