Cinture allacciate per la Squadra Corse dell'Università di Pisa: la vettura arancio-blu è pronta per la nuova stagione

Motori pronti a partire per l'E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa. Dal lontano 2007 infatti la Squadra pisana partecipa alle competizioni di Formula Student, settore del Motorsport che vede università di tutto il mondo realizzare il proprio prototipo di vettura monoposto in grado di superare le varie prove che le gare impongono.

L’E-Team nasce dall’unione di studenti provenienti da facoltà diverse distribuite sul territorio pisano, con la collaborazione di professori e dottorandi, e con l’obiettivo di realizzare una vettura competitiva e innovativa.

Il progetto permette di mettere in pratica quanto appreso sui libri e di toccare con mano una realtà simil-aziendale, prossima a quella del mondo del lavoro, e di seguire da vicino e con cura la progettazione e conseguente realizzazione della vettura firmata Unipi.

La scorsa stagione ha segnato un importante momento di transizione per il Team caratterizzato dai colori arancione e viola: il passaggio da una vettura a combustione a una vettura elettrica.



La passione per il Motorsport, che accomuna tutti i membri della Squadra, ha reso possibile la nascita della 'prima donna' di casa E-Team: EV-A, la quale ha gareggiato in Italia, lo scorso luglio, nel circuito Varano de’ Melegari ed in Germania, ad agosto, ad Hockenheim.

A fianco a lei, ha preso vita quello che è stato il primo simulatore di guida del Team arancione-viola: nome in codice FormulaXperience, che strizza l’occhio alla sostenibilità di cui EV-A si è fatta portavoce, grazie al riutilizzato delle componenti di vetture delle stagioni passate.

Questo ha permesso all’E-Team Squadra Corse di partecipare a varie fiere sull’innovazione tra cui il MECSPE, il Motorvalley di Modena e il Composites Madrid, per citarne alcune.



Tutto questo è stato reso possibile da una adeguata e ben studiata organizzazione dei membri e dei rispettivi compiti. La Squadra presenta una technical division, che si occupa della realizzazione e dello studio della vettura e di ogni sua parte nei minimi dettagli, e una management division, che ha il compito di prepararsi alle prove statiche delle competizioni e di tutto ciò che è l’immagine del team e l’interazione con l’esterno.

Le divisioni fanno capo a due direttori tecnici e a due direttori gestionali, al layout manager e al team leader.

Ogni parte della Squadra deve lavorare e collaborare assiduamente per la buona riuscita del progetto e i risultati, anche nella corrente stagione, non sono tardati ad arrivare. Quest’anno la Squadra pisana è pronta a varcare le soglie dei seguenti circuiti: Assen (Olanda), Hockenheim (Germania) e Varano de’ Melegari

(Italia).