I campioni d'Italia del Pisa Beach Soccer ripartono da Leandro Casapieri

Le novità in casa nerazzurra non si sono fatte attendere. Il Pisa Bs lo aveva annunciato qualche giorno fa attraverso i propri canali social, ed oggi è stata messa ufficialmente la firma sulla prima riconferma per la stagione 2022.

Leandro Casapieri, estroso portiere toscano, vestirà di nuovo la maglia del Pisa Bs dopo la trionfale stagione 2021. Per lui non solo la vittoria del campionato italiano con la formazione pisana, ma anche il premio come miglior giocatore del torneo e la prima ufficiale convocazione in azzurro con tanto di conquista di una medaglia europea. Tanta la soddisfazione della società Pisa Bs per aver confermato tra le fila nerazzurre uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione.