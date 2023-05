Parkpre per il secondo anno consecutivo al Giro-E

Parkpre annuncia con grande orgoglio che per il secondo anno consecutivo parteciperà al Giro-E edizione 2023 con due team ufficiali: TEAM FLY CITROEN e TEAM AUTOSTRADE/FREE TO X. Questo evento di grande risonanza è in programma dal 6 al 28 maggio sugli stessi percorsi del Giro d’Italia. La partnership tra Parkpre e i due team vedrà’ l'azienda di Vicopisano fornitore delle bici a pedalata assistita.

La bici in questione è il modello E-K99disk che avrà due livree diverse a seconda del team. All’avanguardia per design, il telaio E-k99 permetterà’ alla squadra di pedalare su una bicicletta estremamente performante per le quasi tre settimane di Giro; forcella e telaio in carbonio monoscocca, foderi e forcellini ribassati per un ottimo comfort ed una grande reattività. Questa e-bike ha l’estetica e le caratteristiche di una bicicletta muscolare;il sistema di batteria da 500 wh è integrato con il tubo obliquo, è una bicicletta pensata con un design accattivante e aerodinamico.

Le sue geometrie permettono di avere un assetto racing senza tralasciare il comfort in vista di percorsi più lunghi, come nel caso del Giro-E; il motore Polini EP3+ con 75Nmcon permette di impostare, grazie al nuovo display a colori TFT, 5 livelli di assistenza. "Il desiderio di pedalare con un marchio italiano ed artigianale - spiega il presidente e capitano Amedeo Tabini - nasce dalla nostra continua voglia di evolverci e comunicare in maniera innovativa; grazie a Parkpre avremo una delle biciclette a pedalata assistita dal design e grafica più’ belle degli ultimi anni".

Marco Lucini, Team Manager di FLY CITROEN aggiunge: "L’unione di intenti e la voglia di crescere e migliorare assieme ci accomuna con Parkpre ed è un vero piacere lavorare con questa azienda che, ci tengo a sottolinearlo, ha accettato la sfida con entusiasmo insieme all’invito a portare insieme a noi e a tutta la carovana del Giro-E. I messaggi positivi che questo stupendo evento ha intenzione di promulgare, come ormai accade da qualche anno a questa parte". "Per Parkpre è un’occasione importante per mostrare il proprio prodotto su un palcoscenico di grande prestigio - conclude Marco Ricci, CEO di Parkpre Bicycles - siamo una realtà italiana che produce e vernicia i propri prodotti artigianalmente e poter collaborare con due team come Fly CDI che porta con se un messaggio importante è per noi un grande piacere".