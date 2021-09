Torna la 'Pisa Half Marathon'

Lo scorso anno, in piena pandemia, la Pisa Half Marathon ha fatto registrare oltre 1.000 concorrenti a correre per strade della città. Il 10 ottobre si disputerà la 15ª edizione per la prova inserita nel calendario nazionale Fidal. Sono 21,097 km con la partenza da via Contessa Matilde, all’altezza dell’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci, e arrivo nell’incantevole scenario di Piazza dei Miracoli, poco prima dell’ingresso del Museo delle Sinopie. Gli organizzatori hanno infatti previsto anche la gara sui 10 km, la 'Pisa Ten', chiamata anche questa a scrivere tempi importanti su una distanza ormai resa ufficiale dalla federazione internazionale. La sfida sui 10 km sarà anche non competitiva.

Il costo delle iscrizioni va a crescere in base alle adesioni già inviate e considerando il relativo tempo a disposizione è consigliabile sbrigarsi per risparmiare: per la mezza il prezzo è di 33 euro fino al pettorale numero 420, poi si passa a 35 euro per la formula Pro che comprende maglia e medaglia, quella Basic (solo medaglia) è di 22 euro fino al pettorale numero 210 e 25 euro successivamente. Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Per Donare la Vita Onlus che promuove la donazione di organi e sostiene le famiglie dei trapiantati.

Lo start è fissato per le ore 9, sia per la 21,097 km che per la 10 km: i concorrenti saranno divisi in gruppi di 250 ognuno con partenze scaglionate ogni 15 minuti e classifica realizzata con il sistema real time.