Festività: al via la prima edizione natalizia del Palio di San Ranieri

Sarà un'inedita versione natalizia del Palio di San Ranieri quella che andrà in scena sabato 23 dicembre in largo Ciro Menotti. Lo storico palio remiero che si disputa il 17 giugno sulle acque dell'Arno rivivrà con la prima edizione invernale della 'Staffetta di Natale': una vera e propria disfida tra i quattro quartieri storici di Pisa organizzata dalla Federazione Italiana di Canottaggio a Sedile Fisso con il patrocinio di Confcommercio Pisa, del Comune di Pisa e della Federazione Italiana Canottaggio.

"Sarà una gara aperta ai vogatori e canottieri amatoriali di tutte le categorie, dove saranno organizzati quattro equipaggi da 10 atleti ciascuno abbinati ai quartieri storici di Pisa: Sant'Antonio, San Francesco, Santa Maria e San Martino" spiega Luca Gagetti, consigliere nazionale della Federazione Italiana di Canottaggio a Sedile Fisso.

"Alle 15 ci sarà la registrazione dei partecipanti e la consegna delle maglie rappresentative dell'evento, mentre alle 16 l'inizio della gara. Sarà disputata su remoergometri Concept 2, i simulatori ufficiali che vengono usati nei test della Federazione, con una prova a tempo di 20 minuti dove gli atleti si alterneranno nella staffetta ogni 30 secondi. Ringraziamo per il preziosissimo supporto Confcommercio Pisa e il Comune di Pisa, in particolare gli assessori Frida Scarpa e Filippo Bedini, con l'auspicio che questa manifestazione diventi un appuntamento fisso per la città, con l'obiettivo di rilanciare il movimento del canottaggio a Pisa ed avvicinare sempre più giovani a questo sport bellissimo e appassionante".

"Supportiamo con piacere un'iniziativa che promuove il canottaggio, sport in cui Pisa vanta un'importante tradizione, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio storico e culturale della città con una formula originale e innovativa" afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. "Una manifestazione che arricchisce il cartellone di iniziative che stiamo organizzando a Pisa in occasione delle feste e che nell'ultimo fine settimana prima di Natale sabato pomeriggio vedrà tante nuove iniziative nel centro storico e sul litorale".