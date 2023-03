Doppio oro e titolo italiano per i canoisti della Canottieri Arno nella Maratona

Un fine settimana d’oro quello della Società Canottieri Arno, sezione canoa, andata in scena ai Campionati italiani di Maratona a San Giorgio di Nogaro (Udine) l’11 e 12 marzo scorsi. La trasferta si conclude, infatti, con la vittoria del titolo italiano K2 Junior Misto da parte di Giovanna Andreotti Faucon e Matthew Maglia e del titolo italiano Master A Femminile di Sara Manca. La spedizione è stata un crescendo iniziato sabato 11 marzo con Enrico Donatelli nel K1 U23 M 20km (9°), Matthew Maglia nel K1 Junior M 16km (6°) e Giovanna Andreotti Faucon nel K1 Junior F 16km (6°). La giornata ha poi visto la prestazione del K2 Master A M 12km di Juan Brenes e Nicola Silvestri (4°) e la medaglia d’argento del K2 Master A Misto 12km di Sara Manca e Stefano Carlesi. A seguire, la finale del K1 Ragazzi M 12km ha visto impegnati i nostri giovani atleti Alessandro Doveri (17°), Francesco Campus (24°) e Tommaso Burchi (37°). Giornata sfortunata, invece, per gli atleti Aurelio Salvadori e Nicole Grassi.

La giornata di domenica 12 marzo è quella che segna la conferma degli atleti della spedizione pisana ai massimi livelli italiani. La mattinata inizia con la medaglia d’oro di Giovanna Andreotti Faucon e Matthew Maglia nel K1 Junior Misto 16km, nonostante la gara sia stata interrotta e fatta ricominciare a causa di un pessimo coordinamento tra il comitato organizzatore e la capitaneria di porto. Gli atleti pisani hanno dimostrato tenacia e non facendosi abbattere dalle circostanze, hanno chiuso la maratona in 57’34”30. E' stata poi la volta dei master con Juan Brenes nel K1 Master A M 12km (6°), Stefano Carlesi nel K1 Master B M 12km (5°) e la medaglia d’oro conquistata da Sara Manca nel K1 Master A F 12km in 59’44”20. Chiudono la giornata i ragazzi con il K2 Ragazzi M 12km che vede in gara le coppie Francesco Campus e Alessandro Doveri (9°) e Tommaso Burchi e Aurelio Salvadori (17°).

Ne trae un bilancio positivo Giacomo Marazzato, allenatore della S.C.Arno che, affiancato da Tommaso Renzi, ha guidato la spedizione pisana: "Sono molto soddisfatto delle prestazioni e dei risultati ottenuti da tutti i nostri atleti che coronano gli sforzi della preparazione atletica invernale e gettano solide basi per la stagione delle gare agonistiche che ora si apre. Complimenti speciali a Giovanna e Matthew per il titolo italiano ottenuto nella gara di debutto e a Sara Manca per il titolo master. Il titolo italiano vinto da Giovanna e Matthew completa la sequenza di ben sei titoli italiani Junior in sole quattro stagioni e completa la bacheca con l’unico risultato che ancora ci mancava da quando abbiamo iniziato questo nuovo ciclo agonistico nel 2020: la vittoria nella maratona".

Esprime soddisfazione anche il presidente Davide Ghelardi: "I risultati dei nostri atleti ci dimostrano ancora una volta come l’allenamento quotidiano sia poi ripagato nelle gare. Un sentito ringraziamento da parte di tutta la società va quindi ad atleti e allenatori per la dedizione e la passione che mettono nel rappresentare la S.C.Arno ai massimi livelli dello sport italiano. I risultati e i due titoli italiani ottenuti a San Giorgio sono segno della vivacità sportiva e agonistica che la nostra società coltiva da tempo in tutte le fasce di età".