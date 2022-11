La Squadra Corse Città di Pisa all'appuntamento con la finale di Coppa Italia

L’attività della Squadra Corse Città di Pisa continua incessante e dopo la bella prestazione di Matteo Fichi lo scorso week end al Rally Internazionale Città di Bassano, il sodalizio pisano il prossimo week end sarà in trasferta al Rally Lazio Cassino Pico finale di Coppa Italia con l’equipaggio composto da Emanuele Mazzotti navigato dal padre Stefano e con il neo navigatore Paolo Carlini che detterà le note a Alessandro Checchi.

Emanuele Mazzotti ha effettuato una stagione esaltante aggiudicandosi sia la propria classe Rally 5 R1 ma anche la numerosa categoria Under 25 della Coppa Rally VI Zona grazie ai risultati conseguiti ai Rally degli Abeti, Reggello, Lucca e Casciana affiancato da Michele Crecchi e con l’usuale Renault Twingo. In occasione della finale non avrà alle note l’usuale navigatore Crecchi, per problemi di lavoro, ma il padre Stefano valente pilota oltre che profondo conoscitore dello sport automobilistico ed istruttore. Altro conduttore della Squadra Corse Città di Pisa presente al Rally Lazio sarà Paolo Carlini, alla sua prima esperienza agonistica ed uscito con ottimi risultati dal Corso Co-Piloti di quest’anno della scuderia pisana, per lui un battesimo importante essendo a fianco di Alessandro Checchi che invece si è guadagnato la finale aggiudicandosi la classe N0 della Coppa Rally VI Zona con la Fiat Seicento Sporting.

Quindi trasferta impegnativa per i conduttori della scuderia pisana che si confronteranno con gli altri finalisti di tutte le nove zone in cui è divisa la penisola. La manifestazione partirà da Cassino alle ore 14 di venerdì 4 novembre a cui seguirà la disputa delle prove di Terelle Km. 14,65 che sarà disputata due volte (ore 14.25 e ore 20.25) e Pico Show Km. 2,85 (ore 16) con ritorno a Cassino per il Riordino notturno. Sabato 5 novembre la seconda parte della gara con la doppia effettuazione delle prove di Viticuso (Km. 13,60) ore 8.15 e 14.25 e di Greci-Pico (Km. 12,12) ore 9.55 e 16.05. Arrivo finale della prima vettura alle ore 18.15 a Cassino dopo l’effettuazione di un riordino a Pico. Sette le prove speciali in programma per Km. 83,59 di tratti cronometrati su un percorso globale di Km. 297,86.

Un programma intenso quello che i conduttori dovranno affrontare nei due giorni di gara con prove speciali lunghe ed impegnative "Sarà una bella manifestazione - dice il giovane Emanuele Mazzotti e prosegue - una trasferta decisamente importante con prove speciali veloci e a tratti diverse da quelle che usualmente abbiamo trovato da noi. Ce la metteremo tutta per ben figurare e ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di effettuare questa stagione favolosa". Sarà quindi interessante seguire questa importante trasferta che permetterà di assegnare i titoli nazionali di categoria con conduttori provenienti da tutta la penisola, oltretutto una manifestazione che potrà essere seguita con numerosi collegamenti TV e in streaming.