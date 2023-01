Atletica leggera del Cus Pisa protagonista in tutta la Toscana

E’ stato un week-end di grande soddisfazione per l’atletica del Cus Pisa che ha primeggiato al meeting svoltosi a Carrara valevole per i Campionati Toscani degli 800 metri con la netta affermazione di Filippo Girardi che si è poi aggiudicato anche quello di Campione Toscano dei 1.500 metri. Sempre a Carrara bella affermazione di Giulia Elgin vittoriosa nei 400 Junior femminile e dell’altro portacolori del Cherubino Francesco Carilli, terzo nei 400 Junior maschili.

Ma a primeggiare avevano iniziato gli atleti più piccoli nei giorni precedenti vista l’affermazione a Vicopisano nei Campionati Provinciali di Corsa Campestre, dove i Cadetti hanno conquistato il titolo individuale con Miriam Barsali, seconda piazza per Sofia Caniglia, senza però accontentarsi e portando a casa anche il titolo a squadre con Anita Aricò, Sofia Caniglia, Miriam Barsali, Elena e Katia De Paola.

"Siamo contenti per le belle prestazioni offerte dai nostri atleti a Carrara. Queste prestazioni ci inorgogliscono del lavoro fatto fino a questo momento assieme ad uno staff competente e pieno di voglia di fare. In prospettiva per i prossimi CNU di Camerino cercheremo di allestire una squadra competitiva per portare a casa dalle Marche un risultato importante" afferma Ida Nicolini, allenatrice storica e dirigente del Cus Pisa.