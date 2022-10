Tutto pronto per l'esordio del Cus Pisa Cosmocare in Promozione

Inizia l’avventura della squadra del Cus Pisa, targata ancora CosmoCare, nel campionato di Promozione. Il team di Coach Pietro Leoncini sarà impegnato nella prima gara stagionale domenica 16 ottobre alle ore 18.30 sul parquet della Palestra San Felice di via Fonda contro l’AutoEtruria Volterra.

REGOLAMENTO. La squadra universitaria è stata inserita nel girone D insieme alla GMV Ghezzano come nello scorso torneo. Il campionato di Promozione vede la presenza di quattro gironi da dodici squadre ciascuno. Le squadre classificate ai primi tre posti saranno ammesse al prossimo campionato di serie D, le squadre classificate al quarto posto di ogni girone saranno ammesse ai play-off, validi per un altra promozione in serie D. Le squadre classificate al dodicesimo posto di ogni girone retrocederanno, quelle all’undicesimo saranno ammesse ai play-out per ulteriori due retrocessioni.

GLI OBIETTIVI. "L’obiettivo stagionale è quello di migliorare quello che di buono è stato fatto lo scorso anno e ottenere l’accesso ai play-off sfumati la scorsa stagione" afferma Coach Pietro Leoncini.

LA ROSA. Guglielmo Benfratello, Pietro Francaviglia, Lorenzo Lapi, Alessio Malfanti, Aldo Micciani, Giovanni Paradisi, Leonardo Cei, Giosuè Mariotti, Andrea Bonacci, Paolo Bonasera, Matteo Casati, Luca Sciamanda, Nicolò Spagnoli, Dario Terni, Luca Battelli. Coach: Pietro Leoncini.