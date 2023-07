Etrusca San Miniato: Ufficiale il girone di Serie B Interregionale 2023/2024

In attesa di conoscere i primi colpi di mercato dell’Etrusca conosciamo oggi il girone in cui è stata inserita la squadra della Rocca. Sono state diramate infatti, le prime indicazioni sulla composizione dei gironi e la ‘lunga’ formula della prossima Serie B Interregionale.

Dall'ultimo Consiglio Federale della FIP sono scaturiti i nomi definitivi delle 96 squadre che andranno a costituire il nuovo campionato di Serie B Interregionale. Nuova anche la formula grazie alle 4 Conference (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud) da 24 squadre, che a loro volta sono state suddivise in due gruppi (o Division) da 12 squadre ciascuno. Si giocherà una regular season con quindi 22 partite tra andata e ritorno.

La Formula

Si comincia il 1° ottobre 2023 con al prima giornata, si chiude il 3 marzo 2024.

La seconda fase del torneo (detta a "orologio") vedrà la partecipazione di 24 squadre divise in tre Poule da 8 secondo il piazzamento finale. Ci sarà quindi un Play-In Gold cui accederanno le squadre dal 1° al 4° posto delle due Division; un Play-In Silver per le classificate dal 5° all’8° posto dal quinto all’ottavo posto, e un Play-Out le classificate dal 9° al 12° posto. Ogni squadra disputerà 8 partite (gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division), partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre della propria. Lo svolgiento della fase avrà inizio il 17 marzo 2024 per finire il 28 aprile 2024.

Playoff: inizio 5 maggio 2024, ultima data utile 23 giungo 2024. Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver accederanno ai playoff (al meglio delle 3 gare) con in palio finalmente la promozione in Serie B Nazionale. Ogni perdente la finale dei playoff effettuerà una serie al meglio delle 3 partite contro la perdenti la finale di un'altra Conference e la vincente verrà promossa in Serie B Nazionale.

Le totali promozioni in Serie B Nazionale saranno quindi 6 (le 4 vincenti i tabelloni playoff + 2 vincenti spareggi tra le perdenti le finali playoff).

Play-Out: inizio 5 maggio 2024, fine il 19 Maggio 2024. Le ultime 2 classificate del Play-Out retrocederanno immediatamente in Serie C Unica; la terzultima invece effettuerà uno spareggio contro la terz'ultima di una altra Conference.

Le totali retrocessioni in Serie C Unica saranno quindi 10 (ultime 2 dei 4 tabelloni playout + 2 perdenti spareggio tra le terz'ultime dei Playout).