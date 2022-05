La Patrie Etrusca San Miniato attesa in Friuli per gara 3 contro Monfalcone

Alla vigilia di Gara 3 del playoff contro la Pontoni Monfalcone parla ai microfoni del sito ufficiale dell'Etrusca San Miniato Coach Marchini. Ecco le sue parole. "Loro vorranno reagire alle prime due sconfitte che hanno subìto, ma noi allo stesso tempo vogliamo provare a chiudere la serie. Dovremmo essere pronti a impattare bene la partita aspettandoci una loro partenza forte. Inoltre essere pronti al fatto che possano ergersi a protagonisti giocatori che magari nelle prime due partite non sono riusciti a esprimersi al meglio".

E ancora: "Oltre alle assenze di Quartuccio (ormai da più di 2 mesi), Capozio e del giovane Ermelani ci portiamo dietro qualche acciacco, ma essendo ormai una consuetudine non ci pensiamo più di tanto"

"Dovremo portare in campo - prosegue Marchini - quelle che sono, come dico sempre, le nostre caratteristiche e allo stesso tempo essere un pochino più lucidi in certi momenti della gara, interpretare meglio inerzia e ritmo del gioco, capire quando fare un passaggio in più ed essere più cinici quando la partita è in mano nostra".

"In questi due giorni - conclude Marchini - abbiamo rivisto alcune cose, abbiamo cercato di riposare e di gestire un pochino le situazioni individuali. C’è ovviamente entusiasmo e concentrazione. Speriamo davvero di impattare bene gara tre e magari anche di chiudere la serie.“