Etrusca San Miniato, arriva la conferma di Coach Marchini

Sta prendendo forma l'Etrusca San Miniato edizione 2022-2023, ed il primo tassello non poteva che essere quello riguardante il Coach.

La riconferma di Alessio Marchini non era affatto scontata. Quando è stato ingaggiato, nella scorsa estate, rientrava in un pogetto pluiriennale e quindi c'era, da parte della Società, la ferma volontà di proseguire insieme.

Dopo però una stagione così esaltante, come quella appena trascorsa, in cui l'Etrusca ha raggiunto risultati mai ottenuti prima nella sua storia, I tentativi di strappare Coach Marchini al sodalizio sanminiatese non sono certo mancati.

La volontà del Coach di rimanere ancora sotto la Rocca è motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

“Già un’ora dopo la fine di gara 4 di Finale contro Cremona ho avuto chiaro che sarebbe stato bello continuare a lavorare con questo gruppo - Le parole di Marchini - per dare continuità a quanto fatto in questa stagione".

E ancora: "Ho avuto la fortuna di condividere con la mia squadra, la Società e il pubblico di San Miniato delle emozioni incredibili, che sono il sale del nostro sport".

"Sono consapevole - conclude il Coach dell'Etrusca - che qualche ragazzo prenderà altre strade e, pur sapendo la difficoltà del prossimo campionato, il nostro primo obiettivo sarà quello di provare ad essere competitivi e dimostrare ancora che lavoro in palestra, coesione del gruppo e qualità umane sono valori che possono essere determinanti e venire prima di altri aspetti.”