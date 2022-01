Serie B, San Miniato supera Legnano e si qualifica per la Final-Eight di Coppa Italia

Per la seconda volta nella sua storia l’Etrusca San Miniato raggiunge un traguardo impensabile, le Final-Eight di Coppa Italia. Ad una giornata dal termine del girone di andata ha ottenuto la matematica qualificazione grazie al successo al PalaFontevivo sulla 3G Electronics Knights Legnano, una delle formazioni più accreditate del girone, stabilmente in quarta posizione in classifica.

La partita è stata fortemente condizionata, da entrambe le parti, dalle assenze. Legnano ha dovuto rinunciare a Roveda, Solaroli (causa COVID) e Bianchi (rescissione del contratto), l’Etrusca a Benites (infortunio alla mandibola) e Ciano. Ne è risultata una gara atipica, diversa da come ce la si poteva aspettare, dove a beneficiarne sono stati gli ospiti grazie alla loro maggiore esperienza.

“Abbiamo trascorso due settimane surreali – ha commentato Coach Marchini a fine gara – tra infortuni, giocatori positivi e incertezze sulla possibilità di disputare questa partita e questo ha condizionato molto il nostro rendimento, in termini di energie fisiche e nervose".

E ancora: "Essere qui adesso a festeggiare questa qualificazione alle Final-Eight dà ancora più soddisfazione. Nonostante i tantissimi errori commessi devo dire che i miei ragazzi sono stati ancora una volta eccezionali. Quando siano andati sul –11 potevamo anche mollare ed invece, ancora una volta, siamo stati bravi a trovare energie da tutti. Anche chi è entrato in campo dopo essere stato tanto in panchina ha contribuito a “riaccendere la miccia”. "Ancora una volta - conclude il Coach dei sanminiatesi - abbiamo dimostrato di essere una squadra”.

La partita - Sulla carta ci si sarebbe attesi un’Etrusca arrembante, che imprimeva alla partita ritmi alti per contrastare la classe e l’esperienza dei giocatori di Legnano, abituati però a muoversi con andamenti più compassati. Invece sul parquet è scesa un'Etrusca piuttosto sgonfia, che ha lasciato la gestione del ritmo agli avversari, e distratta in difesa, incapace di applicare quegli accorgimenti tattici predisposti in settimana per disinnescare il potenziale offensivo lombardo.

I primi due quarti sono stati all’insegna dell’equilibrio, con vantaggi minimi da entrambe le parti, con l’Etrusca che faceva buone cose in attacco ma che poi vanificava tutto con ingenuità difensive, non facendo ciò che si era preposta di fare (evitare di concedere tiri aperti a Casini, evitare di concedere la mano destra a Marino) e venendo puntualmente punita.

Dopo l’intervallo lungo Legnano ha provato a dare la spallata all’incontro portandosi sul +11 (41-52 al 23°), ma i ragazzi di Marchini sono stati bravi a reagire con un parziale di 10-0 che li ha riportati in linea di galleggiamento (51-52 al 26°). Nonostante il riavvicinamento è sempre stata Legnano a condurre, sia nel punteggio che nell’inerzia della partita, fino al 37° quando è stata ristabilita la parità (68-68) con due liberi di Candotto.

Negli ultimi tre minuti solo tre canestri realizzati, tutti e tre da tre punti, due messi a segno da Candotto, classe 2001, e uno da Marino per il 74-71 finale, che scrive un’altra pagina storica per il basket sanminiatese.

Il tabellino ufficiale di La Patrie Etrusca San Miniato-3G Electronics Legnano 74-71. Parziali: 15-17, 24-23, 19-21, 16-10

La Patrie Etrusca San Miniato: Giulio Candotto 20 (4/8, 3/8), Nicola Mastrangelo 18 (3/6, 3/7), Antonio Lorenzetti 14 (7/12, 0/0), Luca Tozzi 14 (4/10, 2/3), Renato Quartuccio 3 (0/1, 1/5), Stefano Capozio 3 (1/1, 0/0), Edoardo Caversazio 2 (1/5, 0/1), Lorenzo Bellachioma 0 (0/0, 0/2), Marco Ermelani 0 (0/0, 0/0), Giosue Tamburini 0 (0/0, 0/0), V.J. Alberto Benites 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Nicola Mastrangelo, Renato Quartuccio 7) - Assist: 10 (Renato Quartuccio 4)

3G Electronics Knights Legnano: Tommaso Marino 21 (4/6, 2/13), Juan Marcos Casini 17 (2/2, 4/7), Giacomo Leardini 13 (2/4, 2/4), Diego Terenzi 12 (3/8, 2/4), Janko Cepic 8 (1/10, 1/3), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/1, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0), Marco Dell'acqua 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Janko Cepic 13) - Assist: 3 (Tommaso Marino 2)