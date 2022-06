Etrusca San Miniato, ultimi minuti fatali: Cremona si prende Gara 3

Dopo una partita equilibrata, la seconda parte dell’ultima frazione è fatale e condanna l’Etrusca. Cremona si prende gara 3 e si porta in vantaggio 1-2 nella serie.

"Partita in equilibrio, siamo stati bravi a rimanere dentro la gara pur tirando con pessime percentuali da 3pti e dalla lunetta. Ad inizio ultimo quarto abbiamo messo la testa avanti ma non abbiamo avuto la lucidità per mantenere l'inerzia” - Commenta coach Marchini al termine del match - “Non dobbiamo demordere e usare questa partita per essere più pronti in gara 4. Ringrazio i tifosi che sono venuti a sostenerci".

La parita - Cremona parte forte ed aggressiva, mentre per San Miniato l'inizio è contratto e solo una tripla del capitano Benites sblocca un pò i nostri. Da quel momento l'Etrusca inizia a lottare su ogni pallone e cerca, possesso dopo possesso, di rimanere attaccata alla partita.

San Miniato riesce addirittura a mettere la testa avanti ad inizio secondo quarto, ma la reazione di Cremona non tarda ad arrivare. Si gioca ad un'intensità altissima e sul filo dell'equilibrio: il massimo vantaggio è di +4 Cremona (26-22), ma i sannminiatesi non mollano un possesso, rispondendo colpo su colpo ed arrivando più volte a contatto, mancando però la zampata del sorpasso.Sull'ultima azione del quarto i padroni di casa firmano il 33-30 su cui le squadre vanno alla pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi per l’Etrusca è blackout. I primi 5’ il canestro è stregato e Cremona piazza un parziale di 7-0. Non tarda la reazione dei ragazzi di coach Marchini che chiudono la frazione in perfetta parità (49-49).

Nell’ultima frazione l’Etrusca parte bene mettendo la testa avanti (51-49). Cremona fa 1/2 ai liberi e si riporta a -1. Nei i 3’ successivi c’è stata una battuta di arresto per entrambe le formazioni.

I ragazzi di coach Crotti però sono più cinici nei minuti finali: si sono sbloccati piazzando un parziale di 5 a 0 e hanno mantenuto il vantaggio conquistato toccando anche il +12.

Domenica infatti si torna in campo, alle ore 20:30, sempre al Pala Radi, per gara 4. Tutti i sanminiatesi sono invitati a partecipare, ad incitare e a sostenere questi ragazzi in una gara delicatissima.