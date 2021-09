Supercoppa Serie B, Benites sbaglia il tiro decisivo e La Patrie Etrusca San Miniato cede la finale alla Raggisolaris Faenza

La Patrie Etrusca San Miniato getta al vetto la grande occasione di giocare, e in casa, la finale del girone A della Supercoppa di Serie B. All'appuntamento che vale la Final Eight approda la Raggisolaris Faenza

Serata storta per La Patrie Etrusca San Miniato che, ad un passo dalla finale del girone A di Supercoppa di Serie B, è costretta a fermarsi e a dare strada alla Raggisolaris Faenza. Al Palasport Fontevivo di San Miniato finisce 59 a 61 con i padroni di casa che si mangiano le mani per aver concesso un canestro da 3 a Thomas Reale, quello del sorpasso, ad 1'10'' dalla fine e di non essere stati capaci di ribaltare la situazione.

Decisivo, in tal senso, l'errore di Benites che a 17 secondi dalla sirena sbaglia il tiro del contro sorpasso. Disastroso il suo score di serata da tre, 1 su 6. Si può racchiudere in questi pochi concetti il match giocato in Toscana, un match equilibrato lungo tutto il corso dei quattro quarti: 30 pari il primo tempo, 10-15 e 20-15 le frazioni, lieve allungo di Faenza nel terzo quarto e recupero di San Miniato nel tempo decisivo. Con il doppio errore nel minuto finale che decide match e qualificazione.

Quanto alle prove dei singoli da segnalare Lorenzetti in doppia doppia, 18 punti e 10 rimbalzi, con un ottimo 2 su 2 da tre per San Miniato, e ben tre cestiti in doppia cifra per Faenza, Poggi, Ballabio e Reale.

Il tabellino ufficiale di La Patrie Etrusca San Miniato - Raggisolaris Faenza 59-61 (10-15, 20-15, 15-19, 14-12)

La Patrie Etrusca San Miniato: Antonio Lorenzetti 18 (5/13, 2/2), Edoardo Caversazio 13 (5/8, 0/4), Luca Tozzi 9 (3/3, 1/2), Nicola Mastrangelo 7 (0/1, 1/5), Renato Quartuccio 5 (1/1, 1/4), Stefano Capozio 4 (2/3, 0/0), V.j. alberto Benites 3 (0/2, 1/6), Lorenzo Bellachioma 0 (0/2, 0/1), Giulio Candotto 0 (0/0, 0/4), Ismael Ciano 0 (0/0, 0/0), Leonardo Scomparin 0 (0/0, 0/0), Giosue Tamburini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 18 - Rimbalzi: 39 14 + 25 (Antonio Lorenzetti 10) - Assist: 14 (Edoardo Caversazio, Luca Tozzi, Renato Quartuccio, V.j. alberto Benites 3)

Raggisolaris Faenza: Giovanni Poggi 14 (5/10, 0/0), Riccardo Ballabio 13 (5/8, 0/1), Thomas Reale 12 (3/5, 1/2), Sebastian Vico 9 (3/6, 1/7), Marco Petrucci 8 (1/3, 1/3), Giacomo Siberna 5 (0/2, 1/3), Pietro Ugolini 0 (0/2, 0/0), Martino Ferrari 0 (0/1, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Giovanni Poggi 18) - Assist: 5 (Sebastian Vico 5)