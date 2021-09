Supercoppa Serie B, La Patrie Etrusca San Miniato aspetta la Raggisolaris Faenza: le parole di Coach Marchini

Dopo la bella e netta vittoria contro la Sinermatic Ozzano, La Patrie Etrusca San Miniato torna sul parquet di casa per giocarsi il passaggio al terzo turno della fase a gironi della Supercoppa di Serie B. Mercoledì 15 settembre, palla a due alle 18:00, i ragazzi di Marchini affrontano la quotata Raggisolaris Faenza al Palazzetto di Fontevivo. C'è ottimismo in casa San Miniato, nonostante il massimo rispetto degli avversari. Rispetto testimoniato dalle parole consegnata alla pagina Facebook del club dal coach de La Patrie.

“L'impegno di mercoledì sera - spiega il tecnico di San Miniato - sarà un impegno probante: andremo a incontrare una squadra molto attrezzata che ha novità importanti”. L’avversaria di turno, la Raggiosolaris Faenza, ha mantenuto l'interlaiatura dello scorso anno a partire dagli esperto Ballabio e Petrucci su cui ha innestato importanti novità come Vico, arrivato da Piacenza, Morara e Siberna.

“Faenza è ben allenata - sottolinea Marchini - hanno un buon livello di fiducia e una buona condizione per quello che può essere il momento”. E ancora: “Sarà una partita difficile ma vogliamo fare del nostro meglio per continuare a crescere e a progredire".

In chiusura il tecnico dell'Etrusca consegna la ricetta per fare bene: "Dobbiamo fare uno step in più: alzare il livello della nostra intensità; la continuità; fare qualche errore in meno di disattenzione di disciplina. Sarà una bella partita e sono curioso di vedere come la affronteremo e come la gestiremo".