Tre punti meritati, una vittoria pesantissima per la classifica e il morale e una conferma: in mezzo a tantissime difficoltà, da inizio stagione la squadra di Aquilani non ha mai sbagliato di fronte a gare da vincere obbligatoriamente. E anche a Cittadella, al cospetto di una delle avversarie più avare di soddisfazioni negli ultimi 17 anni, lo Sporting Club centra il successo e sale a 34 punti, scavando un solco di cinque lunghezze dai playout.

Tantissimi sbadigli e poche idee: il primo tempo del Tombolato per quasi quaranta minuti non racconta altro. Pisa e Cittadella si danno battaglia in mezzo al campo con fisicità e agonismo, lasciando da parte il palleggio. I nerazzurri tentano con un pizzico di volontà in più di indirizzare la gara su questo binario, ma impiegano come detto quasi quaranta minuti prima di impegnare il portiere avversario. Al termine di una buona combinazione tra Mlakar, Moreo e Arena, il numero 28 calcia forte con il suo mancino e Kastrati blocca in due tempi. Colossale l'occasione divorata da Mlakar prima dell'intervallo, al termine di una bella percussione centrale di Lisandru Tramoni: lo sloveno è lasciato libero di inquadrare la porta dal dischetto del rigore, ma incredibilmente strozza il destro e spedisce la palla a un metro dai pali granata.

Nella ripresa le maglie del Cittadella sono più larghe e il Pisa ha quattro occasioni clamorose per passare in vantaggio. La prima porta la firma di Bonfanti, che si impossessa di un rinvio corto di Kastrati ma non inquadra la porta. Nell'occasione deve anche uscire per un problema muscolare e al suo posto entra Tourè. Dalla panchina si alza anche Piccinini, che ha sul sinistro un tap-in complicato dopo l'uscita sbagliata di Kastrati sul cross di Barbieri: il suo tocco ravvicinato viene risputato in campo da un difensore appostato sulla riga di porta. Qualche minuto dopo ancora il centrocampista raccoglie il suggerimento di Canestrelli e da posizione defilata in area di rigore, con la punta del destro, non centra lo specchio. Ma la spinta nerazzurra viene premiata all'89', quando Barbieri lascia partire un destro rasoterra fulminante dai 25 metri che passa tra una selva di gambe e si insacca nell'angolino.

La partita

Ancora un'opportunità regalata dalla classifica. Stavolta però gli uomini di Alberto Aquilani devono limitare al minimo gli errori e riversare sul terreno del Tombolato agonismo, tecnica e ambizioni per conquistare tre punti che regalerebbero una settimana di serenità e una grande botta di fiducia ed entusiasmo.

I nerazzurri confermano la retroguardia a tre, con i soliti Calabresi, Canestrelli e Caracciolo schierati davanti a Loria, ancora titolare dopo la sfida di mercoledì sera contro il Modena. Torna Marin dopo la squalifica e anche Arena si riprende la maglia da titolare sulla trequarti.

Le due formazioni ci mettono intensità e impegno, ma di fatto nella prima mezz'ora non accade niente. Il Pisa fatica a imporre il proprio palleggio, il Cittadella invece si poggia praticamente sulle spalle del solo Pittarello, che là davanti fa la guerra con tutta la difesa pisana senza essere accompagnato dai compagni. Le uniche due note di rilievo sono i cartellini gialli rimediati da Tessiore e Negro tra le file granata.

Per vedere un tiro in porta bisogna attendere 38 minuti. Mlakar lavora il pallone sulla sinistra, imbuca per Moreo che fa la sponda per l'accorrente Arena: il trequartista calcia forte col mancino, ma la conclusione è troppo centrale e Kastrati blocca in due tempi. Senza fare granché il Pisa va ancora più vicino al vantaggio al 44', quando Lisandru Tramoni scippa la palla a Branca e si invola verso la porta veneta. Appena entrato in area, l'attaccante appoggia per Mlakar, libero di prendere la mira e centrare il bersaglio grosso: lo sloveno incredibilmente strozza il destro e spedisce il rasoterra fuori di un metro.

La ripresa si apre con le novità di Beruatto e Bonfanti al posto di Calabresi e Mlakar. Alla prima azione da inizio match che sfocia nell'area nerazzurra il Cittadella riuscirebbe a mettere la freccia, ma Pittarello due falli in pochi secondi su Beruatto e Loria e vanifica il tap-in di Pandolfi. La risposta nerazzurra al 58' è guidata da Bonfanti, che si impossessa del rinvio corto di Kastrati ed entra in area di rigore. Con una finta si libera di Negro, ma poi allarga troppo il mancino a giro e non centra la porta. E nell'occasione il centravanti accusa un problema muscolare alla coscia sinistra e deve abbandonare il campo, lasciando il posto a Tourè.

Il Cittadella tenta di conquistare metri in campo e fiducia con i cambi, ma è ancora il Pisa che va a centimetri dalla rete. Al 76' il cross teso di Barbieri trova l'inserimento di Moreo e Piccinini. Kastrati sbaglia l'uscita e il pallone resta nella disponibilità della ribattuta di Piccinini: il centrocampista si avvita su se stesso ma la palla viene risputata lontano da un difensore avversario appostato sulla riga.

Ancora Piccinini ha sul destro la palla del vantaggio, ma da posizione defilata con il destro non inquadra lo specchio. Al quarto tentativo la rete si gonfia. Barbieri riceve sui 25 metri la punizone corta di Beruatto e lascia partire un bolide rasoterra che passa tra una selva di gambe e si insacca sul primo palo. Nerazzurri avanti all'89'. Nei sei minuti di recupero il Cittadella tenta il tutto per tutto riversandosi in avanti, ma la difesa comandata da Caracciolo e Canestrelli stavolta è perfetta e Loria chiude la sfida senza fare parate.

Il tabellino

Cittadella-Pisa 0-1

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Negro (59' Pavan, 77' Angeli), Rizza; Branca, Amatucci, Tessiore (46' Mastrantonio); Cassano (66' Baldini); Pittarello, Pandolfi (77' Magrassi). All. Gorini

Pisa (3-4-2-1): Loria; Calabresi(46' Beruatto), Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Esteves, Marin, Tramoni (66' Piccinini); Arena (83' D'Alessandro), Mlakar (46' Bonfanti, 59' Tourè); Moreo. All. Aquilani

Reti: 89' Barbieri (P)

Ammoniti: Tessiore (C), Negro (C), Esteves (P), Beruatto (P)

Note: arbitro Davide Ghersini; angoli 4-4 (2-2); recupero 4' e 6'