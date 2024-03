Il Pisa concreto, cinico e capace di fare le cose semplici nei momenti più complicati della partita, apprezzato nelle scorse due settimane, resta negli spogliatoi e si consegna praticamente senza colpo ferire a un Como che, da par suo, ha messo in pratica proprio i concetti sopra elencati. Dal Sinigaglia quindi i nerazzurri escono fortemente ridimensionati: se doveva essere un esame per capire se la squadra di Aquilani può ambire a partecipare alla volata finale per i playoff, il verdetto è una bocciatura netta.

Primi dieci minuti di gara da horror per il Pisa, che si ritrova sotto di due reti senza neanche aver capito che la partita è iniziata. Alla prima conclusione del pomeriggio Loria, forse ingannato dalla traiettoria strana della conclusione scagliata dalla distanza da Braunoder, concede un corner che Gabrielloni converte in gol approfittando della marcatura leggera di Barbieri. Poi Marin e Loria confezionano un regalo sulla rimessa da fondo campo che Bellemo scarta per il raddoppio. La reazione del Pisa si concretizza dalla metà della prima frazione in poi, ma sono conclusioni dalla distanza che fanno il solletico al portiere avversario.

A inizio ripresa il Pisa si presenta con D'Alessandro ed Esteves e uno schieramento basato sulla difesa a tre ed esterni liberi di spingere sulla fascia. I risultati sarebbero anche incoraggianti, perché dopo appena quattro minuti dalla ripartenza il Pisa trova il gol della speranza. Cross di Beruatto a tagliare tutta l'area, Barbieri irrompe di prepotenza e insacca: inutile il tuffo di Semper. Di fatto, però, il tentativo di rimonta degli uomini di Aquilani si esaurisce qua. La manovra del Pisa resta impacciata, confusionaria e imprecisa e nel finale, da un calcio d'angolo a favore, nasce il contrropiede che Cutrone trasforma nel 3-1 che chiude la contesa.

La partita

Il segreto è non guardare la classifica e pensare esclusivamente ai tre punti in palio nella sfida del lago Lario. Di fronte a una delle corazzate del torneo, che non ha badato a spese soprattutto nel mercato di gennaio per rincorrere la promozione in Serie A. Il Pisa arriva alla partita contro il Como lanciato da due vittorie consecutive - per la prima volta da inizio stagione - e forte di un'autostima finalmente a livelli ottimali.

Aquilani, visto l'acciacco di Calabresi che lo costringe a partire dalla panchina, ritorna alla difesa a quattro con Beruatto e Barbieri sulle corsie esterne. In mezzo al campo la coppia di registi è composta da Marin e Veloso, con Mlakar, Arena e Tourè disposti alle spalle del terminale Moreo.

Il pomeriggio nasce però sotto una cattiva stella perché il Como trova il vantaggio dopo neppure due giri di lancette. Braunoder dalla distanza impegna con una botta centrale Loria, che non si fida della presa e devia in corner. Dalla successiva battuta Barbieri è troppo leggero nella marcatura su Gabrielloni, che schiaccia di testa e spedisce la palla sotto all'incrocio dei pali portando in vantaggio i lombardi.

Il Pisa fatica tremendamente a prendere le misure agli avversari e al 5' sbandano ancora in un'azione tutto sommato semplice. Gabrielloni lancia Gioacchini in profondità che va a contrasto con Loria in uscita: il portiere nerazzurro tocca il pallone e dopo incrocia la traiettoria con l'attaccante del Como. L'arbitro prima comanda il penalty, poi dopo aver rivisto l'azione al Var cancella correttamente la decisione.

L'avvio per la squadra di Aquilani è veramente da incubo e al 10' il Como scarta un altro regalo gentilmente concesso dal Pisa. Loria rimette il pallone in gioco per Marin, che glielo riconsegna di prima sbagliando completamente la direzione. Il portiere nerazzurro tenta di recuperare alla disperata, ma la palla sbatte sul palo e finisce sul piede di Bellemo per il più comodo dei tap-in a un metro dalla porta vuota. Lariani avanti 2-0.

I nerazzurri si iscrivono alla partita al 24' quando Arena con una bella apertura pesca l'inserimento di Beruatto sulla sinistra: il terzino fa un passo in area di rigore e poi scarica una conclusione potente ma centrale, che Semper blocca a terra. La reazione del Pisa, seppur poco precisa nella manovra, si percepisce e Barbieri poco dopo riesce ad arrivare al tiro dal limite dell'area: il suo diagonale rasoterra esce di un metro.

La ripresa presenta le novità di D'Alessandro ed Esteves al posto degli ammoniti Tourè e Veloso. Il Pisa così passa alla difesa a tre e i frutti arrivano immediatamente. Beruatto si sgancia sulla sinistra e scodella nell'area piccola, dove Moreo prolunga il passaggio con il tacco. Sul secondo palo arriva di gran carriera Barbieri che colpisce col destro: Semper si distende per impedire il gol, ma il suo intervento arriva quando la palla ha già varcato la linea e dopo la revisione del Var viene convalidato il 2-1.

Invece di ravvivare la spinta nerazzurra, il gol quasi anestetizza la manovra del Pisa che non riesce più a creare pericoli per la retroguardia lariana. Soltanto con una punizione i nerazzurri riescono a riaffacciarsi nell'area lombarda, ma dal successivo calcio d'angolo nasce il contropiede che porta al tris dei padroni di casa. Barbieri controlla malissimo la respinta della difesa e perde un pallone sanguinoso: Cutrone viene servito sul filo del fuorigioco da Fumagalli e gonfia la rete.

Il tabellino

Como-Pisa 3-1

Como (4-2-3-1): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Ioannou (90' Sala); Braunoder, Bellemo; Gioacchini (57' Chaja), Verdi (57' Fumagalli), Da Cunha (84' Rispoli); Gabrielloni (57' Cutrone). All. Roberts

Pisa (4-2-3-1): Loria; Barbieri (80' Masucci), Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Veloso (46' Esteves), Marin; Arena (70' L. Tramoni), Tourè (46' D'Alessandro), Mlakar (63' Bonfanti); Moreo. All. Aquilani

Reti: 2' Gabrielloni (C), 10' Bellemo (C), 49' Barbieri (P), 78' Cutrone (C)

Ammoniti: Veloso (P), Tourè (P), Fumagalli (C), Odenthal (C), Semper (C), Chaja (C)

Note: arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi; angoli 2-2 (1-0); recupero 2' e 7'