Eccellenza, colpaccio Lorenzo Cavallini per la Cuoiopelli. E arriva anche il portiere Lensi

Doppia ufficialità nella giornata odierna in casa Cuoiopelli: il DS Marcheschi ha definito l'ingaggio del portiere classe '98 Andrea Lensi dal Ponsacco (in sostituzione del vice di Lampignano, Poli, il quale ha deciso di "appendere gli scarpini al chiodo") e dell'attaccante/trequartista classe '00 Lorenzo Cavallini, in prestito dal Cerignola (Serie D). L'arrivo a Santa Croce sull'Arno di quest'ultimo, nativo di San Miniato, rappresenta un vero e proprio colpo di mercato per la categoria: Cavallini è cresciuto nelle giovanili di Fiorentina, Pisa e Foggia, prima di passare alla Casertana in Serie C, dove ha collezionato 17 presenze nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, e al Cerignola in D l'estate scorsa. L'intento della Cuoiopelli è chiaro: giocarsela fino in fondo per il vertice. Il Livorno è avvertito.