Eccellenza, la Cuoiopelli vince 3 a 1 il derby contro il Fucecchio e va seconda in classifica

Dopo il derby perso 0 a 1 in Coppa Italia a settembre si riscatta la Cuoiopelli vincendo 3 a 1 match odierno del derby del cuoio, parte subito forte la formazione di casa imponendo il ritmo agli avversari che non trovano grandi occasioni se non una punizione pericolosa calciata lontano dalla porta di Pulidori, alla mezz'ora i biancorossi sbloccano il match con la rete di Fantini che dal limite lascia partire un gran tiro di sinistro che si insacca sotto la traversa dove il portiere avversario non può arrivare. Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio, cross all'indietro dalla linea di fondo e Costanzo di testa spinge in rete. Nella ripresa il Fucecchio accorcia le distanze con Rigirozzo al 8' ed è pericolosissima con un calcio di punizione quasi perfetto che colpisce il palo interno e percorre tutta la linea di porta. Nel finale però la chiude Cavallini su calcio di rigore portando i suoi in seconda posizione in classifica.

Cuoiopelli - Fucecchio 3 a 1 (2 a 0)

Reti: 32'pt Fantini, 38'pt Costanzo, 8'st Rigirozzo (F), 32'st Cavallini (R).