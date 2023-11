Eccellenza, la Cuoiopelli si impone nel derby contro il Tuttocuoio e scavalca il Perignano in testa

Si impone in rimonta la Cuoiopelli nel derby contro il Tuttocuoio per il 2 a 1 finale. Parte forte la formazione di casa impegnando Carcani dopo pochi minuti ma arriva prima il vantaggio ospite con Massaro che al 20’ porta avanti i ragazzi allenati da mister Ciccio Tavano. La Cuoiopelli però si fa sentire e reagisce fin da subito e trova il pari dopo pochi giri d’orologio della ripresa con Colombini che su calcio d’angolo svetta più in alto di tutti e non lascia scampo all’estremo difensore neroverde. I ragazzi di Falivena non si accontentano e continuano ad insistere impegnando il portiere avversario fino al raddoppio firmato da Benericetti che riceve tutto solo fuori area e ha il tempo di prendere la mira e battere con un gran tiro a giro da fuori area il portiere ospite. La Cuoiopelli amministra per i restanti minuti rischiando poco e porta a casa questo derby del Cuoio che vale tre punti e la testa della classifica

I biancorossi superano infatti il Fratres Perignano fermato clamorosamente dallo Zenith Prato che si impone 3 a 0 sui rossoblù. La prima sconfitta interna dei pisani arriva dopo un primo tempo terminato 0 a 0, i padroni di casa creano di più ma senza mai sfondare davvero, nella ripresa però il Perignano subisce una doppia espulsione di Bernardini e Rosi tra il 10' e il 15' che segna inevitabilmente la partita, gli amaranto vincono grazie alle reti di Chiaramonti e alla doppietta di Kouassi. Il Perignano perde la testa della classifica ma resta comunque ampiamente in corsa.

Perde ancora la Geotermica sconfitto 2 a 0 in casa dal Camaiore, ai lucchesi basta partire forte e ottenere il doppio vantaggio nel primo quarto d’ora con Biagini e Geraci per fermare la formazione pisana. I ragazzi di mister Ballerini hanno ottenuto soltanto 4 puti in 9 partite, frutto di altrettanti pareggi, la classifica è però ancora molto corta, la zona playout dista quattro punti e la salvezza cinque, se i giallorossi riescono a cambiare passo la salvezza è ancora alla portata.

Cuoiopelli – Tuttocuoio 2 a 1 (0 a 1)

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Colombini, Lucaccini, Sgherri, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Friuli, Ammannati, Regoli, Bagnoli, Fino, Di Federico, Razzauti, Ponzolini. All.: Falivena.

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Solari, Severi, Carrozza, Chiti, Massaro, Papi, Rossi. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Viti, Novi, Mustone, Favilli, Turini, Princiotta, Centonze. All.: Tavano.

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia.

Reti: 20'pt Massaro (T), 3’st Colombini, 25’st Benericetti.

Fratres Perignano – Zenith Prato 0 a 3 (0 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Porcellini, Bernardini, Petri, Mancini, Martinelli, Baggiani, Rosi, Zefi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Diaz, Bonni, Ficarra, Vitillo, Raffi, Polito, Mariani. All.: Cristiani.

Zenith Prato: Brunelli, Gonfiantini, Castiello, Bagni, Kouassi, Cela, Braccesi, Mari, Chiaramonti, Lunghi, Rosi. A disp.: Pellegrini, Luka, Saccenti, Falteri, Ciravegna, Cappellini, Casini, Diffini, Moretti. All.: Settesoldi.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 10’st Chiaramonti, 25’st e 41’st Kouassi.

Geotermica – Camaiore 0 a 2 (0 a 2)

Geotermica: Bettarini, Landi, Romeo, Pashja, Caccio, Spagnoli, Scottu, Puccini, Pellegrini, Mecacci, Zoncu. A disp.: Accumulo, Baldini, Penco, Frimpong, Fornaciari, Pruneti, Dussol, Amedei, Gadiaga. All.: Ballerini.

Camaiore: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Arnaldi, D Alessandro, Adami, Da Pozzo, Geraci, Biagini, Kthella. A disp.: Barsaglini, Orlandi, Ricci M., Verona, Coppola, Belluomini, Bellucci, Bianchi, Pezzini. All.: Cristiani.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 3'pt Biagini, 16'pt Geraci.