Eccellenza, la Cuoiopelli vince e accorcia sul Tuttocuoio che pareggia, tre punti anche per il Fratres Perignano

Lo Sporting Cecina cade contro la Cuoiopelli che si impone 3 a 0 e accorcia lo svantaggio dal Tuttocuoio capolista che adesso ha solo due punti di vantaggio. Partono forte i biancorossi che insidiano la porta di Barbanera in più occasioni e trovano il vantaggio al 40' con Viola con un gran tiro da fuori. Nella ripresa resta in partita la squadra ospite fino al finale senza però creare grandi occasioni, ad eccezione di una nel primo tempo dove Pulidori aveva negato il vantaggio a Pallecchi. Al 37' Passerotti trova il raddoppio su respinta ma un minuto pù tardi viene espulso Bagnoli per fallo di reazione, il Cecina prova a riaprire il match ma nel finale Fantini chiude su calcio di rigore su cui viene espulso Lorenzini.

Il Fratres Perignano vince 1 a 0 sul River Pieve regalando la prima gioia a mister Colombini, subentrato sulla panchina rossoblù, decisivo Zefi che al 4' insacca su un cross in area. Gli ospiti si rendono pericolosi soprattutto da calcio piazzato mentre i padroni di casa sprecano occasioni su occasioni per il raddoppio ma arrivano comunque i 3 punti che consolidano la posizione in zona playoff.

Il Tuttocuoio impatta sul Camaiore fermandosi sullo 0 a 0, gara poverissima di occasioni, gli ospiti non creano quasi niente mentre i padroni di casa hanno la più grande palla gol in un tiro dalla distanza di Rossi finito poco a lato. Dal lato opposto del tabellone perde 3 a 0 il Geotermica a Montespertoli, i fiorentini visto il momento di forma degli ospiti non vogliono rischiare nulla e aggrediscono la partita portandosi in vantaggio al 7' con Maltomini. Nella ripresa Mosti Falconi e Leoncini chiudono il discorso.

Cuoiopelli – Sporting Cecina 3 a 0 (1 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Nardo, Passerotti, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Costanzo, Regoli, Pepa, Benericetti, Sgherri. A disp.: Brogi, Colombini, Fantini, Goh, Bianchi, Guerrucci, Razzauti, Cavallini, Innocenti. All.: Falivena.

Sporting Cecina: Barbanera, Milano, Giannini, Bardini, Startari, Lorenzini, Pallecchi, Giannini, Carlotti, Rovini, Fiorini. A disp.: Sarzanini, Fiorentini, Cionini, Foti, Ghilli, Skerma, Incorvaia, El Falahi. All.: Miano.

Arbitro: Fanciullacci di Savona

Reti: 40'pt Viola, 37’st Passerotti, 45+6’st Fantini (R).

Espulsi Bagnoli nella Cuoiopelli e Lorenzini nello Sporting Cecina.

Fratres Perignano – River Pieve 1 a 0 (1 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Pennini, Porcellini, Arvia, Mancini, Petri, Freschi, Zefi, Taraj, Rosi, Sciapi. A disp.: Poltronieri, Martinelli, Ceccanti, Del Bono, Guarente, Gentile, Baggiani S., Vitillo, Hoxha. All.: Colombini.

River Pieve: Biggeri, Rossi, Lunardi, Penco, Leshi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, Pieretti, El Hadoui. A disp.: Tozzini, Fruzzetti, Tocci, Belluomini, Filippi, Giannotti, Satti F., Ramacciotti, Bachini. All.: Fanani.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Reti: 4’pt Zefi.

Tuttocuoio – Camaiore 0 a 0

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini, Papi, Rossi, Severi, Princiotta, Centonze, Caggianese. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Fino, Mustone, Fiscella, Ratti, Turini, Chiti, Solari. All.: Sena.

Camaiore: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, Velani, D’Alessandro, Amico, Geraci, Biagini, Da Pozzo. A disp.: Azioni, Arnaldi, Adami, Verona, Ricci, Pezzini, Kthella, Imbrenda, Belluomini. All.: Cristiani.

Arbitro: Raciti di Siena.

Montespertoli – Geotermica 3 a 0 (1 a 0)

Montespertoli: Biotti, Fiaschi, Corradi, Conti, Marconi, Pecci, Falconi, Anichini, Cioni, Maltomini, Mosti Falconi. A disp.: Onori, Raba, Trapassi, Focardi Olmi, Marconcini, Leoncini, Marcacci, Cremonini, Lotti. All.: Sarti.

Geotermica: Bettarini, Pruneti, Romeo, Pavoletti, Caccio, Misseri, Landi, Pashja, Pellegrini, Falchini, Campo. A disp.: Rossi, Rispoli, Falleni, Penco, Puccini, Dussol, Scottu, Zoncu, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Pianigiani di Siena.

Reti: 7'pt Maltomini, 7’st Mosti Falconi, 42’st Leoncini.