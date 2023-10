Eccellenza, la Cuoiopelli vince nell'anticipo contro lo Zenith Prato e va in testa alla classifica

Vince di misura la Cuoiopelli, ai biancorossi basta la rete in apertura di ripresa di Guerrucci per ottenere i tre punti. Parte meglio la Cuoiopelli che impegna in un paio di situazioni Brunelli e reclama anche un calcio di rigore per un contatto dubbio in area ma per l'arbitro non c'è niente. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni da entrambe le parti Guerrucci riesce a scendere sulla fascia sinistra e battere Brunelli, la Cuoiopelli continua a spingere per cercare il raddoppio mentre i pratesi provano ad uscire ma non riescono a battere il solito Pulidori impeccabile. Tre punti che valgono la momentanea testa della classifica in attesa del risultato di domani del Fratres Perignano e il Montespertoli.

Cuoiopelli – Zenith Prato 1 a 0 (0 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Colombini, Lucaccini R., Benericetti, Costanzo, Fantini, Cavallini L., Bianchi. A disp.: Brogi, Friuli, Ammannati, Regoli, Bagnoli, Sgherri, Di Federico, Razzauti, Ponzolini. All.: Falivena

Zenith Prato: Brunelli, Bucciantini, Bagni, Cela, Gonfiantini, Saccenti, Falteri, Lunghi, Chiaramonti, Kouassi, Rosi. A disp.: Pellegrini, Moretti, Mari, Luka, Diffini, Ciravegna, Castiello, Cappellini, Casini. All.: Settesoldi.

Arbitro: Ogliormino di Piombino, assistenti La Veneziana di Viareggio e Chiarelli di Carrara.

Reti: 3’st Guerrucci.