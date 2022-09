Eccellenza, una nuova freccia per l'attacco del Fratres Perignano

Il Fratres Perignano annuncia il suo ultimo colpo di mercato: l'esterno d'attacco Touray Ballamusa. Il classe 2000, formalizzate soltanto qualche giorno fa le pratiche di tesseramento, ha già esordito con la nuova maglia nel match di ieri contro la Massese, scendendo in campo dal 1'. Touray arriva a Perignano dopo un anno di stop a causa di problemi familiari che lo hanno costretto a trasferirsi in Gambia, ma in precedenza aveva maturato esperienza nei campionati italiani con le maglie di Messina, Casarano e Corato, tra Serie D ed Eccellenza. Un innesto dotato di velocità, tecnica e fiuto del gol per mister Niccolai.