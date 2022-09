Eccellenza | Spettacolo Cenaia. Pari per Perignano e San Miniato Basso, vince la Cuoiopelli

È ufficialmente cominciato il campionato di Eccellenza 2022/23. Primi 90' straordinari per il Cenaia, che batte 4-1 in rimonta la corazzata Pro Livorno Sorgenti. Al vantaggio labronico firmato Costanzo alla mezzora, risponde Rossi al 41'; nella ripresa gli arancioverdi di Macelloni prendono il largo grazie alle reti di Morelli (50'), Cosi (71') e Gadiaga Cheikh (93'). Vince, recuperando addirittura due gol di scarto, la Cuoiopelli. Al "Masini" i biancorossi vengono puniti da Kthella e Montecalvo in avvio, ma i neoacquisti Tapparello (doppietta) e Andolfi la ribaltano nella ripresa. Solo un punto per Fratres Perignano (1-1 con la Massese, vantaggio di Andreotti e pari rossoblù di Niccolai) e San Miniato Basso (1-1 in casa del Picchi, gol al 51' di Ciravegna pareggiato al 94' da Taddei). Cade tra le mura amiche il Tuttocuoio, 2-3 contro la "matricola" Montespertoli: per i neroverdi non sono bastate le segnature di Fino e Tavano su rigore.

ECCELLENZA, GIRONE A - 1ª giornata

Armando Picchi - San Miniato Basso 1-1

Camaiore - Fucecchio 0-2

Cuoiopelli - San Marco Avenza 3-2

Fratres Perignano - Massese 1-1

Ponte Buggianese - Certaldo 2-3

River Pieve - Castelfiorentino United 0-0

Cenaia - Pro Livorno Sorgenti 4-1

Tuttocuoio - Montespertoli 2-3