Eccellenza, il Cenaia sbanca (1-0) Perignano e si prende il primato in solitaria

Derby in tasca e primato in solitaria: il Cenaia batte 1-0 il Fratres Perignano in un "Matteoli" gremito, aggiudicandosi lo scontro al vertice del campionato di Eccellenza girone A. Un'affermazione che ripete quella della gara d'andata (2-0 al "Favilli") e permette agli arancioverdi di staccare di tre lunghezze i rossoblù (con scontri diretti a favore), quando mancano cinque partite al termine della regular season.

La formazione di Macelloni approccia con personalità alla sfida e disputa una prima frazione di gioco di spessore, mettendo in atto un pressing che non concede respiro alla manovra avversaria. Al 3' si registra subito una ghiotta palla gol: anticipo secco di Rossi su Falleni, la palla arriva a Benassi, il quale entra in area piccola e conclude a lato di un soffio. Successivamente ci prova Cosi con una volée da fuori, ma Borghini fa buona guardia. Per gli uomini di Niccolai solo un tentativo di Sciapi, sugli sviluppi di un traversone da destra di Lucarelli, neutralizzato da Baroni.

Nella ripresa il Perignano prova ad alzare il baricentro, seppur senza riuscire a trovare sbocchi nella compatta squadra cenaiese. Le emozioni scarseggiano e a regnare è l'equilibrio, poi, al 70', una 'fiammata' decide le sorti dell'incontro. Papini recupera sulla corsia mancina e lancia di prima intenzione Cutroneo; il numero 18 ospite (subentrato due minuti prima a Cosi) vince il corpo a corpo con Pennini e castiga sul primo palo Borghini. È il gol-partita. Non produce frutti l'accenno di pressione perignanese nel finale: il punteggio non cambia più, per la gioia di un Cenaia che continua a marciare spedito verso il sogno Serie D.

Fratres Perignano - Cenaia 0-1, il tabellino della partita

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni (68’ Pennini), Genovali, Carani, Chiodi (80’ Fiumalbi, 91’ Pecci), Cornacchia, Niccolai, Di Paola (68’ Kthella), Doveri (68’ Campo), Sciapi. A disp.: Menicagli, Aliotta, Giorgi, Pulina. All.: Niccolai

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi (68’ Barsotti), Caciagli, Cosi (68’ Cutroneo), Remedi (80’ Pirone), Penco (81’ Freschi). A disp.: Perullo, Desii, Pini, Gadiaga Cheikh, Favilli. All.: Macelloni

Arbitro: Burgassi di Firenze

Rete: 70’ Cutroneo