Eccellenza, ultima giornata: tutti gli scenari per playoff e playout

Con la promozione diretta già conquistata dal Cenaia, gli ultimi 90' del campionato di Eccellenza girone A saranno decisivi in ottica post-season, sia per quanto riguarda la zona playoff che per quella playout. In programma per domenica 16 aprile, calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 15, il turno conclusivo.

In alta classifica il Fratres Perignano si gioca la possibilità di accedere direttamente alla finale playoff. Ai rossoblù (secondi con 56 punti) serve almeno un pareggio sul campo del River Pieve per attivare la 'forbice' e tagliare fuori il Castelfiorentino (quinto a quota 44) in caso di successo di quest'ultimo a Cenaia. Già sicuro l'accoppiamento in semifinale playoff tra la Cuoiopelli (attesa nell'ultimo turno dal derby col Fucecchio) ed il River Pieve, rispettivamente terza e quarta forza del torneo distanziate in classifica da sei punti.

Nelle retrovie scontro diretto Tuttocuoio-San Marco Avenza, entrambe terzultime. In caso di risultato di parità le due squadre tornerebbero ad affrontarsi per il playout, di nuovo al "Leporaia". Il San Miniato Basso, in ritardo di tre lunghezze, deve vincere a Certaldo e sperare in una combinazione favorevole per evitare la retrocessione diretta: un risultato diverso dal pareggio a Ponte a Egola, o la sconfitta di almeno una tra Montespertoli e Massese, impegnate rispettivamente sui campi di Camaiore e Armando Picchi. Nel primo caso i giallorossi disputerebbero lo spareggio con la perdente per decretare l'ultima squadra qualificata al playout; nel secondo non scatterebbe la 'forbice', dunque i playout coinvolgerebbero regolarmente dalla quintultima alla penultima classificata.

Eccellenza girone A, il programma dell'ultima giornata

Armando Picchi - Massese

Camaiore - Montespertoli

Cenaia - Castelfiorentino

Certaldo - San Miniato Basso

Cuoiopelli - Fucecchio

Fratres Perignano - River Pieve

Ponte Buggianese - Pro Livorno Sorgenti

Tuttocuoio - San Marco Avenza