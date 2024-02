Eccellenza, il Tuttocuoio vince a Castelfiorentino e allunga sulla Cuoiopelli che cade a Prato

Il Tuttocuoio si impone 3 a 1 sul campo del Castelfiorentino e allunga ad 8 punti di vantaggio sulla Cuoiopelli a 7 partite dal termine, dato che i biancorossi cadono 2 a 0 sul campo dello Zenith Prato. I neroverdi si portano in vantaggio dopo neanche un quarto d'ora con Massaro, Giani riporta il match in parità ma al 40' Caggianese rimette il Tuttocuoio avanti. Nella ripresa gli ospiti cercano di chiudere il match e la rete finale arriva al 90' con Remorini. La Cuoiopelli invece subisce le reti di Ciravegna e Kouassi nel primo tempo e nella ripresa i ragazzi di mister Falivena non riescono a riaprire il match e adesso anche la loro posizione nei playoff è in discussione.

Il Fratres Perignano pareggia in un match molto combattuto 2 a 2 a Fucecchio, Ficarra porta avanti i rossoblù al 27' ma due minuti più tardi arriva il pareggio immediato di Lotti e nella ripresa Andreotti al 15' ribalta il risultato. Poco dopo però Sciapi rimette la partita sui binari giusti e i rossoblù rimangono così in coda al gruppo playoff.

Ancora una delusione per il Geotermica che perde 3 a 0 sul campo dello Sporting Cecina, i rossoblù chiudono la partita già nel primo tempo grazie alla doppietta di Pallecchi e nella ripresa anche Carlotti mette la sua firma sul tabellino, la salvezza per i ragazzi di mister Niccolai sembra quasi impossibile.

Castelfiorentino – Tuttocuoio 1 a 3 (1 a 2)

Castelfiorentino: Neri, Duranti, Casanova, Viti, Mancini, Canali, Giani, Ercoli, Daidola, Benvenuti, Bruni. A disp.: Lupi, Campatelli, Castaldi, Maltinti, Boumarouan, Locci, Pieracci, Fall, Borri. All.: Scardigli.

Tuttocuoio: Carcani, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Fiscella, Severi, Centonze, Caggianese, Solari. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Fino, Mustone, Ratti, Campagna, Turini, Princiotta. All.: Sena.

Arbitro: Lachi di Siena

Reti: 14'pt Massaro (T), 32'pt Giani (C), 40'pt Caggianese (T), 45'st Remorini (T).

Fucecchio – Fratres Perignano 2 a 2 (1 a 1)

Fucecchio: Del Bino, Arapi, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Badalassi, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Bindi, Iaia, Zaccagnini, Tassi, Re, Geniotal, Mhilli, Agostini. All.: Dell’Agnello.

Fratres Perignano: Colucci, Acosta, Scremin, Arvia, Mancini, Petri, Pennini, Zefi, Rosi, Ficarra, Sciapi. A disp.: Poltronieri, Martinelli, Porcellini, Freschi, Guarente, Baggiani, Mariani, Taraj, Vitillo. All.: Colombini.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 27'pt Ficarra (FP), 29'pt Lotti (F), 15'st Andreotti (Rig., F), 19'st Sciapi (FP).

Zenith Prato – Cuoiopelli 2 a 0 (0 a 0)

Zenith Prato: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Mariani, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Moretti, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Bagni, Rosi, Bucciantini, Macchi, Buscema, Braccesi, Falteri. All.: Settesoldi.

Cuoiopelli: Pulidori, Nardo, Lici, Viola, Bianchi, Lucaccini, Benericetti, Regoli, Pepa, Cavallini, Passerotti. A disp.: Brogi, Guerrucci, Sgherri, Innocenti, Costanzo, Fantini, Goretti, Razzauti, Goh. All.: Falivena.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Reti: 8'pt Ciravegna, 40'pt Kouassi.

Sporting Cecina – Geotermica 3 a 0 (2 a 0)

Sporting Cecina: Cappellini, Milano, Fiorini, Bardini, Startari, Lorenzini, Diagne, Giannini E., Skerma, Rovini, Pallecchi. A disp.: Barbanera, Cionini, Giannini M., Modica, Moroni, Mantilli, Carlotti, Perillo, El Falahi. All.: Miano.

Geotermica: Bettarini, Pruneti, Romeo, Spagnoli, Caccio, Misseri, Campo, Puccini, Pellegrini, Falchini, Zoncu. A disp.: Rossi, Baldini, Pavoletti, Pashja, Mecacci, Scottu, Dussol, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza.

Reti: 9’pt e 33’pt Pallecchi, 27’st Carlotti.