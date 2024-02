Eccellenza, perdono tutte le formazioni pisane e entrano in corsa altre pretendenti alla promozione in Serie D

La Cuoiopelli perde il derby a Fucecchio 2 a 1. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo senza grandi occasioni, al 5' Viola porta in vantaggio gli ospiti ma i bianconeri non si arrendono, al 30' Rigirozzo pareggia i conti e allo scadere del tempo regolamentare Andreotti trasforma il calcio di rigore che consegna il derby al Fucecchio.

Il Fratres Perignano perde 1 a 0 in trasferta contro il Lanciotto Campi, i fiorentini vincono il match grazie alla rete di Bini arrivata al 30', i rossobolù non riescono a trovare il pari e sfruttare il passo falso delle rivali. Il Tuttocuoio infatti perde 1 a 0 sul campo dello Zenith Prato, dopo un match equilibrato la decide Ciravegna al 30' della ripresa e i pratesi rientrano in corsa promozione portandosi a 6 punti di distanza proprio dai neroverdi.

Perde 3 a 0 il Geotermica in casa contro il River Pieve, decisive le due reti nei primi dieci minuti firmate da Morelli e Cecchini che indirizzano subito il match, nel finale Morelli cala il tris che arrotonda il risultato.

Fucecchio – Cuoiopelli 2 a 1 (0 a 0)

Fucecchio: Del Bino, Arapi, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Badalassi, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Bindi, Iaia, Zaccagnini, Tassi, Re, Geniotal, Mhilli, Agostini. All.: Dell’Agnello.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Nardo, Lucaccini, Regoli, Bianchi, Pepa, Benericetti, Sgherri. A disp.: Brogi, Colombini, Cavallini, Innocenti, Costanzo, Fantini, Goretti, Razzauti, Goh. All.: Falivena.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Reti: 5'st Viola (C), 30’st Rigirozzo (F), 45’st Andreotti (Rig., F).

Lanciotto Campi – Fratres Perignano 1 a 0 (1 a 0)

Lanciotto Campi: Brunelli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Mazzanti, Pisapia, Bonciani, Amerighi, Gasparini, Bini, Frezza. A disp.: Roselli, Nocentini, Afelba, Manzatu, Amadio, Coviello, Arca, Cassiolato, Ascolese. All.: Guidi.

Fratres Perignano: Colucci, Pennini, Porcellini, Arvia, Mancini, Petri, Freschi, Zefi, Taraj, Rosi, Sciapi. A disp.: Poltronieri, Ceccanti, Martinelli, Gemignani, Guarente, Carrai, Baggiani, Vitillo, Ferrari. All.: Colombini.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Reti: 29'pt Bini.

Zenith Prato – Tuttocuoio 1 a 0 (0 a 0)

Zenith Prato: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Mariani, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Mari, Casini, Moretti, Macchi, Gonfiantini, Braccesi, Falteri. All.: Settesoldi.

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Solari, Massaro, Remorini, Severi, Papi, Rossi, Caggianese. A disp.: Iacoponi, Centonze, Fino, Fiscella, Ratti, Princiotta, Turini, Campagna, Mustone. All.: Sena.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 30’st Ciravegna.

Geotermica – River Pieve 0 a 3 (0 a 2)

Geotermica: Bettarini, Pavoletti, Pruneti, Spagnoli, Caccio, Misseri, Landi, Pashja, Pellegrini, Falchini, Campo. A disp.: Rossi, Cheli, Falleni, Dussol, Scottu, Dakaj, Gadiaga, Venturi, Zoncu. All.: Niccolai.

River Pieve: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, El Hadoui, Leshi, Di Giulio, Bachini, Cecchini, Morelli, Pieretti, Magera. A disp.: Tozzini, Fruzzetti, Tocci, Belluomini, Filippi, Giannotti, Satti. All.: Fanani.

Arbitro: Marchi di Siena.

Reti: 9'pt e 40’st Morelli, 11'pt Cecchini (R).