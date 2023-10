Eccellenza, sconfitto di misura il Tuttocuoio, pari Geotermica in trasferta

Prima sconfitta per il Tuttocuoio di Tavano che perde 0 a 1 contro lo Zenith Prato di mister Settesoldi, una partita dove tutto quello che può andar male lo fa e il confine tra sfortuna ed errore individuale è sottile. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato con qualche occasione da entrambe le parti viene espulso Papi per un duro contrasto, lo Zenith Prato allora nella ripresa sfrutta l’inferiorità numerica e trova il vantaggio con il colpo di testa di Chiaramonti al 10’ e colpisce una traversa con Lunghi. Allo scadere arriva un calcio di rigore per i neroverdi, Rossi dal dischetto colpisce il palo, il pallone tocca Brunelli e torna sui piedi di Rossi che la appoggia in rete ma l’arbitro aveva fischiato la fine nel momento in cui il pallone non era entrato e non convalida quindi la rete.

Nell’anticipo di sabato ottiene un buon punto il Geotermica nella trasferta contro il River Pieve, quarto pareggio stagionale per la squadra di casa, buon punto per ripartire per gli ospiti che nel primo tempo disputa una buona prestazione difensiva affacciandosi anche nell’area del River Pieve. Nella ripresa prova ad uscire fuori la formazione lucchese impegnando in più occasioni Bettarini che si rivela il migliore in campo dei suoi neutralizzando varie occasioni dell’attacco del River Pieve.

Tuttocuoio – Zenith Prato 0 a 1 (0 a 0)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Viti, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Chiti, Princiotta, Solari. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Pratesi, Mustone, Novi, Turini, Centonze, Lebbaraa. All.: Tavano.

Zenith Prato: Brunelli, Bucciantini, Bagni, Kouassi, Cela, Falteri, Lunghi, Ciravegna, Saccenti, Gonfiantini, Chiaramonti. A disp.: Pellegrini, Braccesi, Mari, Diffini, Castiello, Macchi, Casini, Moretti, Luka. All.: Settesoldi.

Arbitro: Aratri di Bari

Reti: 10'st Chiaramonti.

Note: espulso Papi.

River Pieve – Geotermica 0 a 0

River Pieve: Tozzini, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Di Giulio, Rossi, Magera, Cecchini, Canessa, Babboni, El Hadoui. A disp.: Tonarelli, Leshi, Rocco, Bachini, Tocci, Lunardi, Fruzzetti, Bosi, Dinucci. All.: Fanani Pacifico

Geotermica: Bettarini, Landi N., Romeo, Pashja, Caccio, Spagnoli, Fornaciari, Puccini, Pellegrini, Mecacci, Scottu. A disp.: Rossi, Falca, Frimpong, Penco, Bani, Amedei, Burini. All.: Ballerini.

Arbitro: Bonaventura Corti di Prato

Note: Espulso Pellegrini per doppia ammonizione.