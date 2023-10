Eccellenza, Tuttocuoio e Perignano schiacciasassi, pari Geotermica contro il Cecina

Dominio Tuttocuoio contro il Castelfiorentino, i ragazzi di Ciccio Tavano vincono 5 a 0 contro la formazione gialloblù, la partita è subito in discesa per i neroverdi grazie alla doppietta di Massaro nei primi venti minuti e Rossi passata da poco la mezz’ora mette a segno il tris che chiude virtualmente la partita. Gli ospiti non riescono mai ad impensierire il Tuttocuoio, nel finale della partita vanno a segno anche i subentrati Princiotta e Turini negli ultimi dieci minuti. Il Tuttocuoio si riprende quindi dalle due sconfitte per 1 a 0 consecutive e con questi tre punti si riporta ad un punto dalla testa della classifica occupata da Cuoiopelli e Perignano.

Anche i rossoblù si riprendono dalla sconfitta della scorsa settimana battendo 4 a 2 il Fucecchio grazie ad una grandissima prestazione collettiva che permette di superare il Fucecchio, squadra in difficoltà ma che sa comunque essere pericolosa, nonostante il Perignano sia in dieci uomini per praticamente tutto il match. Dopo una fase di assestamento, al 20’ firma il vantaggio Rosi per poi trovare il raddoppio alla mezzora con bomber Sciapi che trasforma un calcio di rigore. Neanche dieci minuti più tardi arriva anche il gol della sicurezza con Bernardini. Nella ripresa i bianconeri non ci stanno e riescono a riaprire il match con Agostini al 24’ ma Taraj un quarto d’ora più tardi la chiude e a poco serve la doppietta di Agostini in pieno recupero.

Pareggia 1 a 1 il Geotermica che ospita lo Sporting Cecina, una partita dal sapore particolare considerato che si tratta delle due squadre che lo scorso anno si contesero il campionato di Promozione ma adesso i pisani sono ultimi in classifica con soli 4 punti e nessuna vittoria ancora ottenuta in campionato, l’ultimo di questi oggi deciso dalla rete di Pellegrini che a 10’ dallo scadere rimonta il vantaggio di Carlotti arrivato in apertura della seconda frazione. Un po' di delusione per il Cecina che con una vittoria avrebbe raggiunto il Montespertoli in zona playoff ma questo inizio di stagione è già del tutto soddisfacente, considerato anche il fatto che i rossoblù, al contrario della Pro Livorno, hanno già affrontato le prime cinque in classifica e adesso dovranno confrontarsi contro squadre più alla portata ma servirà più intensità di oggi se i ragazzi di mister Miano vorranno puntare in alto, il Geotermica invece ottiene un buon punto, sarà importante sbloccarsi con una vittoria già a partire dalla prossima contro il Castelfiorentino.

Tuttocuoio – Castelfiorentino 5 a 0 (3 a 0)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Carrozza, Chiti, Solari. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Favilli, Pratesi, Fiscella, Novi, Turini, Princiotta, Centonze. All.: Tavano.

Castelfiorentino: Lupi, Mancini, Casanova, Maltinti, Campatelli, Canali, Ballerini, Benvenuti, Borri, Ercoli, Bruni. A disp.: Neri, Baragli, Tanzini, Boni, Reale, Fall, Pieracci, Durante, Ferretti. All.: Scardigli.

Arbitro: Cristiano Biagini di Lucca

Reti: 12'pt e 20’pt Massaro, 33'pt Rossi, 34’st Princiotta, 41’st Turini.

Fratres Perignano – Fucecchio 4 a 2 (3 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Bernardini, Gamberucci, Mancini, Baggiani S., Ficarra, Rosi, Zefi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Porcellini, Martinelli, Diaz, Bonni, Guarente, Vitillo, Taraj. All.: Cristiani.

Fucecchio: Del Bino, Boghean, Lotti, Lecceti, Mariani, Ghelardoni, Arapi, Cenci, Cioni, Falconi, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Bindi, Badalassi, Nannetti, Malanchi, Tassi, Maccagnola, Agostini, Re. All.: Dell’Agnello.

Arbitro: Puntel di Tolmezzo.

Reti: 20'pt Rosi, 29'pt Sciapi (R), 38'pt Bernardini, 24’st e 45+2’st Agostini (F), 39’st Taraj.

Geotermica – Sporting Cecina 1 a 1

Geotermica: Bettarini, Landi, Romeo, Pashja, Caccio, Spagnoli, Zoncu, Puccini, Pellegrini, Mecacci, Scottu. A disp.: Rossi, Burini, Falca, Baldini, Penco, Rispoli, Frimpong, Fornaciari, Misseri. All.: Ballerini.

Sporting Cecina: Barbanera, Fiorentini, Fiorini, Facenna, Startari, Lorenzini, Diagne, Bardini, Carlotti, Pallecchi, El Falahi. A disp.: Cappellini, Milano, Moroni, Cionini, Giannini, Ghilli, Skerma, Rovini, Incorvaia. All.: Miano.

Arbitro: Rinaldi di Empoli

Reti: 6’st Carlotti (SC), 34’st Pellegrini (G).