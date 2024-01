Eccellenza, il Tuttocuoio vince il derby contro il Geotermica e allunga sulla Cuoiopelli che pareggia a Montecatini

Un Perignano cinico vince sul Montespertoli per 1 a 0 infliggendo ai fiorentini la prima sconfitta esterna stagionale. I gialloverdi fanno la partita per lunghi tratti creando anche alcuni pericoli dalle parti di Colucci ma alla mezz’ora della ripresa la decide il solito Sciapi con una zampata su un diagonale.

Vince anche il Tuttocuoio nel derby contro il Geotermica in rimonta per 2 a 1, apre le marcature Campo al 17’ ma il bomber Rossi pareggia venti minuti più tardi. Nella ripresa il Geotermica difende bene il risultato ma nel finale la rete di Centonze permette ai suoi di allungare il vantaggio sulla seconda in classifica.

La Cuoiopelli infatti si ferma sull’uno a uno sul campo del Valdinievole Montecatini, i biancorossi dominano nel primo tempo e passano in vantaggio con Passerotti al 20’ su un tiro-cross che batte Gega. Nella ripresa però c’è la reazione dei pistoiesi che trovano il pari con l’incornata di Gamberucci al 35’ che riporta il risultato in parità.

Fratres Perignano – Montespertoli 1 a 0 (0 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Scremin, Baggiani, Acosta, Mancini, Rosi, Freschi, Taraj, Arvia, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Porcellini, Martinelli, Pennini, Guarente, Zefi, Vitillo, Passoni. All.: Cristiani.

Montespertoli: Biotti, Marconi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Falconi, Anichini, Cioni, Maltomini, Leoncini. A disp.: Onori, Conti, Fiaschi, Chini, Focardi Olmi, Marcacci, Lotti, Mosti Falconi, Marconcini. All.: Sarti.

Arbitro: Foscolo di Potenza

Reti: 29’st Sciapi.

Geotermica – Tuttocuoio 1 a 2 (1 a 1)

Geotermica: Rossi, Burini, Romeo, Spagnoli, Caccio, Misseri, Falchini, Pashja, Pellegrini, Puccini, Campo. A disp.: Gjozi, Pruneti, Pavoletti, Penco, Mecacci, Gadiaga, Dussol, Scottu. All.: Niccolai.

Tuttocuoio: Carcani, Solari, Sorbo, Puleo, Severi, Marcon, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Caggianese. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Mustone, Fiscella, Rotunno, Ratti, Turini, Princiotta, Centonze. All.: Sena.

Arbitro: Cremone di Pisa

Reti: 17'pt Campo (G), 38’pt Rossi (T), 39’st Centonze (T).

Valdinievole Montecatini – Cuoiopelli 1 a 1 (0 a 1)

Valdinievole Montecatini: Gega, Gamberucci, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Rinaldi, Ba, Bibaj Gers, Volpi. A disp.: Cortopassi, Coselli, Del Carlo, Alessiani, Pratesi, Natali, Giulianelli, Fanti, Liberto. All.: Tocchini.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Goh, Sgherri, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Bocini, Ammannati, Taverni, Ponzolini, Hoxha, Costanzo, Razzauti, Regoli. All.: Falivena.

Arbitro: Palmisano di Saronno

Reti: 20’pt Passerotti (C), 34’st Gamberucci (VM).