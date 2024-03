Eccellenza, vincono Tuttocuoio e Cuoiopelli che continuano la lotta per la promozione diretta

I neroverdi mantengono i cinque punti di vantaggio imponendosi sul non facile campo della Massese, dà subito i primi effetti la cura Firicano per evitare i playoff. Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa che sfiorano più volte il gol ma a decidere il match è il gol di Massaro nel recupero della prima frazione a portare i tre punti ai neroverdi con una gran rovesciata, nella ripresa gli ospiti riescono ad amministrare il vantaggio senza rischiare troppo.

Vince anche la Cuoiopelli che si impone nell'anticipo di sabato 3 a 1 sulla lanciatissima Pro Livorno Sorgenti. Apre le marcature Viola al 16' dal dischetto che spezza l'ottima partenza biancoverde, al 10' della ripresa pareggia Cutroneo ma è solo momentaneo, nel finale la doppietta di Benericetti chiude la partita spezzando le resistenze di Strambi che fino a quel momento era stato tra i protagonisti dei labronici.

Il Geotermica pareggia 0 a 0 contro il Lanciotto Campi, un risultato che fa più male ai fiorentini che bene ai pisani dato che ormai la classifica è quasi definitivamente compromessa mentre continua la caduta del Fratres Perignano che perde 4 a 2 in casa contro la Ponte Buggianese, negli ultimi minuti Porcellini e Taraj rendono meno duro un parziale che fino al 85' diceva 0 a 4 in favore dei pistoiesi, momento difficilissimo per la squadra rossoblù.

Massese – Tuttocuoio 0 a 1 (0 a 0)

Massese: Paci, Marchini, Scarf, Terigi, Brizzi, Sidibe, Andrei, Cherubini, Buffa, Cornacchia, Maggiari. A disp.: Pierucci, Berti, Bertonelli, Bonini, Lazzini, Catola, Fortunati, Dutilh, Baracchini. All.: Del Nero.

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Centonze, Solari. A disp.: Iacoponi, Fino, Mustone, Fiscella, Ratti, Battaglia, Turini, Princiotta, Caggianese. All.: Firicano.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere.

Reti: 45+2'pt Massaro.

Cuoiopelli – Pro Livorno Sorgenti 3 a 1 (1 a 0)

Cuoiopelli: Brogi, Passerotti, Bagnoli, Viola (43’st Guerrucci), Lici, Lucaccini, Sgherri (10’st Regoli), Costanzo (17’st Pepa), Fantini (17’st Goh), Benericetti (43’st Razzauti), Bianchi. A disp.: Fiumalbi, Nardo, Innocenti, Goretti. All.: Falivena.

Pro Livorno Sorgenti: Strambi, Solimano (34’st Putrignano), Lucarelli (34’st Fornaciari), Quilici (2’st Di Fiandra), Cavalli, Lischi A., Montecalvo, Santagata, Cutroneo, Signorini, Lucchesi. A disp.: Marchetti, Lischi L., Accordino, Turini, Maffei, Gianfranchi. All.: Bandinelli.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 16'pt Viola (Rig., C), 10’st Cutroneo (PLS), 31'st e 37’st Benericetti (C).

Fratres Perignano – Ponte Buggianese 2 a 4 (0 a 2)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Scremin, Petri, Arvia, Mancini, Martinelli, Ficarra, Zefi, Rosi, Sciapi. A disp.: Puccioni, Ceccanti, Porcellini, Guarente, Freschi, Acosta, Baggiani S., Taraj, Vitillo. All.: Colombini.

Ponte Buggianese: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Kapidani, Chelini, Giannini, Pievani, Granucci, Nardi, Gargani. A disp.: Tafani, Belluomini, Passaretta, Birindelli, Ferrari, Chiti, Seghi, Sali, Zani. All.: Gutili.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Reti: 41'pt Giannini (PB), 44'pt Pievani (PB), 8'st Gargani (PB), 41'st Nardi (PB), 42’st Porcellini (FP), 45'st Taraj (FP).

Geotermica – Lanciotto Campi 0 a 0

Geotermica: Bettarini, Landi, Pruneti, Gadiaga, Pavoletti, Misseri, Campo, Pashja, Pellegrini, Falchini, Scottu. A disp.: Ringressi, Coli, Romeo, Caccio, Penco, Dussol, Spagnoli, Zoncu, Venturi. All.: Niccolai.

Lanciotto Campi: Brunelli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Pisapia, Bambi, Bonciani, Amerighi, Cecchi, Frezza, Gasparini. A disp.: Roselli, Nocentini, Verdi, Manzatu, Bini, Afelba, Ascolese, Fathou, Cassiolato. All.: Guidi.

Arbitro: Lachi di Siena.