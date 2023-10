Eccellenza, vincono Tuttocuoio e Cuoiopelli, perde il Geotermica

Si conferma capolista il Tuttocuoio che batte 1 a 0 in trasferta il Camaiore, i padroni di casa riescono a tenere testa ai neroverdi per quasi tutto il match giocando una partita equilibrata fino al finale quando prevalgono gli uomini allenati da Tavano che trovano la rete decisiva con Princiotta che ad un minuto dalla fine dei tempi regolamentari trova il gol che permette di trovare il primo allungo stagionale in classifica, sul Perignano.

Perde 0 a 2 il Geotermica con il Montespertoli, comincia a farsi complicata la situazione di classifica con gli uomini di Ballerini ultimi ad un punto frutto del pareggio alla prima giornata contro la Massese. Il match parte piano sotto un caldo quasi estivo, come in tutti i campi della Toscana quest’oggi, e non si registrano grandi occasioni fino alla ripresa quando gli ospiti danno un primo strappo con Imbrenda che trasforma un calcio di rigore guadagnato da Marcacci. Il Geotermica reagisce ottenendo anche qualche occasione ma non riesce a trovare il pari e nel finale la chiudono gli ospiti con Buscè al volo che batte Rossi.

Vince la Cuoiopelli 2 a 0 sul campo del Cecina mantenendo il passo del Montespertoli e accodandosi a Perignano e Tuttocuoio. Decisiva la doppietta di Cavallini a cui bastano due reti nel primo quarto d'ora di gioco per regolare i rossoblù, un calcio di rigore ed una conclusione che valgono tre punti. Col passare dei minuti esce fuori la formazione di casa ottenendo anche qualche occasione ma non riescono a riaprire il match, la classifica per i livornesi non è preoccupante ma servono risultati nelle prossime partite anche se non sarà facile contro Valdinievole e Perignano.

Camaiore – Tuttocuoio 0 a 1 (0 a 0)

Camaiore: Barsottini, Borgia, Crecchi, Biagini, Zambarda, D Alessandro, Da Pozzo, Amico, Geraci, Anzillotti, Ricci. A disp.: Ferraiolo, Orlandi, Arnaldi, Coppola, Adami, Pezzini, Verona, Kthella, Belluomini. All.: Polzella

Tuttocuoio: Carcani N., Chiti, Fino, Massaro, Papi, Puleo, Rossi, Severi, Solari, Sorbo, Viti. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Centonze, Lebbaraa, Novi, Princiotta, Turini, Mustone, Pratesi. All.: Tavano Francesco

Arbitro: Federico Lorenzi di Pistoia

Reti: 44' st Princiotta

Geotermica – Montespertoli 0 a 2 (0 a 0)

Geotermica: Rossi, Burini, Landi, Pashja, Caccio, Spagnoli, Rispoli, Puccini, Pellegrini, Mecacci, Scottu. A disp.: Bettarini, Falca, Penco, Fornaciari, Amedei, Venturi, Tortorici, Baldini, Frimpong. All.: Ballerini

Montespertoli: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Marcacci, Anichini, Imbrenda, Maltomini, Mosti Falconi. A disp.: Onori, Marconi, Conti M., Focardi Olmi, Buscè, Marconcini, Cremonini, Leoncini, Mhilli. All.: Sarti

Arbitro: Francesco Castorina di Lucca

Reti: 10’ st (R) Imbrenda, 45+3’ Busce

Sporting Cecina – Cuoiopelli 0 a 2 (0 a 2)

Sporting Cecina: Cappellini, Milano C., Fiorentini, Facenna, Startari, Lorenzini, Brizzi, Bardini, Carlotti, Pallecchi, Skerma. A disp.: Barbanera, Moroni, Giannini, Cionini, Diagne, Ghilli, El Falahi, Rovini, Pecchia. All.: Miano

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola, Colombini, Lucaccini, Benericetti, Costanzo, Fantini, Cavallini, Regoli. A disp.: Brogi, Friuli, Lici, Bianchi, Goretti, Sgherri, Guerrucci, Razzauti, Ponzolini. All.: Falivena

Arbitro: Paladini di Lecce

Reti: 8'pt e 17’pt (R) Cavallini.