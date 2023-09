Serie D, Cenaia male all'esordio contro la Pianese, 4 a 0

L'esordio a Piancastagnaio, come da pronostico, si rivela una missione impossibile per i ragazzi di Macelloni che non riescono a tenere testa ad una straripante Pianese che è cambiata molto negli interpreti e nello staff tecnico quest'estate ma non nello stile ed estro offensivo sul piano del gioco.

Il primo dei quattro gol arriva dopo poco più di un quarto d'ora con un'azione pericolosa dei padroni di casa che culmina in una mischia nell'area di Baroni che culmina con la rete del difensore centrale francese Remy. Sono passati appena dieci minuti quando raddoppiano i bianconeri con Mignani al 26' che conclude col gol una bella azione orchestrata da Ledonne e Simeoni, alla mezz'ora è proprio Simeoni a chiudere con un'ora di anticipo la questione con un bel colpo di testa. Nella ripresa trova la via del gol anche l'esterno Boccadamo, giocatore giovane classe 1999 ma di gran livello per la categoria che nell'uno contro uno con Baroni non sbaglia. Esordio da dimenticare per gli arancio-verdi che ora dovranno concentrarsi sul prossimo avversario, il Real Forte Querceta che oggi ha perso contro il neopromosso Figline di misura e vorrà rifarsi, però questo può anche essere da stimoli per i ragazzi del Cenaia nel trovare i primi punti della stagione.

Pianese – Cenaia 4 a 0 (3 a 0)

Pianese: De Fazio, Remy, Gagliardi, Proietto, Polidori, Boccadamo, Morgantini, Simeoni, Kouko, Ledonne, Mignani. A disp.: Borghini, Pinto, Lo Porto, Liso, Miccoli, Tognetti, Papini, Picchianti, Alacia. All.: Prosperi.

Atletico Cenaia: Baroni, Borselli, Bruzzi, Caciagli, De Sagastizabal, Picchi, Quilici, Rossi, Sanyang, Signorini, Velani J. A disp.: Perullo, Accordino, Barsotti, Benassi, Di Bella, Di Giuseppe, Macchia, Pasquini, Manfredi. All.: Macelloni.

Arbitra Aronne, assistenti De Simone e Cagiola.

Reti: 16’ pt Remy, 26’ pt Mignani, 30’ pt Simeoni, 36’ st Boccadamo.