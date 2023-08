La Popolare Cep inaugura la nuova stagione: rafforzato il legame con il quartiere

Si è svolta nella serata di lunedì 28 agosto, presso il Circolo Arci 'E. Curiel' a La Vettola, la cena di ritrovo della squadra con la consegna del materiale sportivo da allenamento. I ragazzi erano presenti quasi al completo (una manciata di assenti per giustificati motivi di lavoro). Il consigliere Giovanni Barachetti ha portato il saluto del presidente Angelo Ostinato (anche lui assente giustificato).

A far da ponte tra il Consiglio Direttivo e il gruppo squadra ci ha pensato Roberto Cini che, intervenendo, ha illustrato le linee guida della politica sportiva societaria con la scelta di riavvicinare la squadra al quartiere innestando nel gruppo molti giocatori che abitano le nostre strade. Da quando è nata la Popolare questa stagione è quella con la più alta percentuale di ragazzi del Cep e dintorni sul totale della rosa, superiore anche alla Popolare schiacciasassi precovid.

Il discorso motivazionale è stato fatto dal neo tecnico Cristiano Santi che ha sottolineato l'importanza del legame della squadra al territorio. L'inizio della preparazione, inizialmente previsto per mercoledì 30, è slittato a lunedì 4 settembre perché la società sta ultimando i lavori al nuovo centro di allenamento a Castagnolo di San Piero a Grado che il sodalizio celesteazzurro ha adottato in virtù di un accordo di collaborazione con la Marinese, ex Litorale Pisano.

Anche ai litoranei va il ringraziamento della Popolare Cep. Il terzo ringraziamento va infine alla società del Football Americano Pisa Storms sul cui impianto la Popolare si è allenata per cinque stagioni. Scaduta la convenzione col Comune di Pisa non era possibile attendere l'esito della nuova gara perché l'inizio della stagione incombeva mentre la nuova gara di aggiudicazione è invece tutt'ora in corso.

L'inizio della stagione agonistica, stando a voci ufficiose, dovrebbe essere il week end di domenica 17 settembre e per tre fine settimana con la Coppa Provinciale di Terza Categoria che avrà poi, per le vincitrici provinciali, un'appendice regionale a fine stagione. Il campionato, invece, dovrebbe prendere il via il week end di domenica 8 ottobre. I ragazzi sono carichi e vi invitano a seguirli certo sui social e sulla stampa sportiva locale, ma possibilmente anche sui campi.