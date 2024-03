Promozione, il San Miniato Basso domina 4 a 0 nel derby contro il San Miniato, vincono anche Colli Marittimi e Saline

Dominio incontrastato del San Miniato Basso nel derby di ritorno contro il San Miniato, i giallorossi non lasciano scampo ai padroni di casa che adesso si trovano di nuovo in una situazione di classifica molto complicata in zona playout. Apre le marcature Luca Remedi alla mezz'ora, nella ripresa ci pensa bomber Alessandro a chiudere il match con una doppietta segnando prima dal dischetto e poi da fuori. Dopo altre occasioni per calare il poker ci pensa Mori al 93' con una rovesciata a rispondere alla Sestese, in coabitazione coi giallorossi in testa al tabellone, che a sua volta non ha lasciato che le briciole all'Urbino Taccola vincendo 4 a 1 sul campo dei biancorossi dominando il match, gol della bandiera dei pisani firmato al 85' da Bertolini.

Vittoria netta del Colli Marittimi sul Porta Romana per 3 a 0, i biancoblù allontanano lo spettro playout passando sopra al fanalino di coda della classifica senza troppi problemi indirizzando la partita già dal primo tempo grazie alla doppietta di Colucci, arrotonda il risultato Remelli nella ripresa. Tre punti contro la penultima in classifica anche per il Saline che si rifà dopo la sconfitta nel recupero di Montelupo accorciando sul Belvedere. Vittoria non facile arrivata sul campo dell'Atletico Piombino, squadra solida in netta ripresa e battuta solo da un gol di Bernardoni arrivato a metà della prima frazione.

San Miniato – San Miniato Basso 0 a 4 (0 a 1)

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Gallina, Marconcini, Scali, Campolmi, Taddei, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Faraoni. A disp.: Morelli, Dainelli, Bianchi, Campani, Grippo, Nuti, Salliu, Zini. All.: Capitani.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Bettarini, Gamba, Desii, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Spagli, Langella, Bucalossi, Leone, Remedi, Mori, Vanni, Mancini. All.: Ticciati.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Reti: 30'pt Remedi L., 9’st (R) e 14’st Remedi A., 45+3’st Mori.

Colli Marittimi – Porta Romana 3 a 0 (2 a 0)

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, D’Onghia, Bartorelli M., Bartorelli A., Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Milano, Remelli. A disp.: Sabatini, Mecherini, Pedrali, Sarais, Giacomelli, Pellegrini, Manno. All.: Verdiani.

Porta Romana: Romano, Cerrato, Trincia, Ciuffi, Zeroni, Lalaj, Anzalone, Fofana, Habachi, Turini, Rosi. A disp.: Cecconi, Nencioni, Di Francesco, Frongillo, Diemesor, Cossotto, Lalaj, Diaby, Trentanove. All.: Carobbi.

Arbitro: Lambardi di Piombino.

Reti: 16'pt e 36’pt Coluccia, 20’st Remelli.

Atletico Piombino – Saline 0 a 1 (0 a 1)

Atletico Piombino: Favilli, Talocchini, Castellazzi, Bulli, Fatticcioni, Biondi, Galeone, Gentili, Papa, Lunghi, Lepri. A disp.: Giannoni, Marinelli, Imeri, Politi, Patara, De Gregorio, Barchi, Aguedo, Regoli. All.: Venturi.

Saline: Frongillo, Ciurli, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Burchianti, Cecchelli, Pappalardo, Cosimi, Braccini, Piu, Rigoni, Caruso. All.: Ciricosta.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Reti: 22'pt Bernardoni.

Urbino Taccola – Sestese 1 a 4 (0 a 2)

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Rocchi, Pacciani, Anichini, Taglioli, Arrighini, Castellacci, Cosi, Desideri, Baldini. A disp.: Mani, Oshadogan, Cavallini, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Franchi, Cioni, Nassi. All.: Taccola.

Sestese: Giuntini, Matteo G., Dianda, Matteo L., Pisaneschi, Lenzini, Sarr, Belli, Torrente, Ciotola, Manganiello. A disp.: Tognoni De Pugi, Cucinotta, Casati, Coppini, Berti, Vannini, Mazzoni, Renieri. All.: Polloni.

Arbitro: Zmau di Prato.

Reti: 7'pt Belli (S), 27'pt Ciotola (S), 20'st Berti (S), 40’st Bertolini (UT), 45’st Casati (S).